Entre Ríos: un camión volcó y provocó un corte total en la Ruta 12

Con motivo del siniestro, las autoridades de tránsito solicitaron a los conductores evitar la zona mientras se llevaban a cabo las tareas para limpiar la calzada. Además, instaron a circular con precaución, respetando estrictamente las indicaciones del personal que realiza el operativo de seguridad en el sitio.

Por otro lado, a pesar de la magnitud del vuelco del camión y de las complicaciones generadas en el tránsito a raíz del siniestro, se confirmó que no hubo personas lesionadas como resultado del hecho.

Cerca de las 9 de la mañana, la concesionaria responsable del corredor vial informó que el tránsito continuaba completamente cortado debido a la posición en la que había quedado el camión y a la carga dispersa sobre la ruta.

Se espera que, una vez finalizadas las tareas de remoción del camión y de la carga esparcida sobre la ruta se rehabilite la circulación vehicular.