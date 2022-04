Citó a su ex pareja por la cuota alimentaria y la quemó con aceite hirviendo

El comisario principal Javier Díaz informó que cerca de las 9, Priscila Metz (25), la ex esposa de Aguilar, fue citada por él a esa vivienda para supuestamente entregarle dinero para la manutención del hijo de 5 años de ambos, de acuerdo con Télam.

La mujer debía llevar al niño al jardín y, al intentar firmar un recibo por el tema del dinero, el hombre tomó un jarro con aceite hirviendo y se lo arrojó en la cara, por lo que la joven intentó huir con su hijo. Sin embargo, la puerta de la casa estaba cerrada con llave; entonces su ex marido la tomó de los pelos, la tiró al suelo y le quitó sus anteojos y el celular.

Luego, el atacante buscó una maza y le rompió a ella su teléfono celular, tras lo cual, los padres del hombre intervinieron y la joven pudo escapar.

Según el jefe policial, la mujer atacada se acercó a la comisaría local con "lesiones y quemaduras en el rostro", y denunció que "había sido atacada por su expareja", por lo que inmediatamente fue trasladada al hospital Castilla Mira.

Desde el hospital informaron a Télam que, si bien la paciente se encuentra "estable" y no será derivada, permanecerá internada ya que ingresó con quemaduras de segundo y tercer grado en la parte superior izquierda de la cara y cuero cabelludo.

"Me agarró mucho miedo porque si me pegaba no la contaba, decía que me tenía que haber matado", contó esta tarde la propia Priscila en declaraciones al Canal 9 Litoral desde una de las habitaciones del hospital.

Según la mujer, ambos estuvieron casados hasta que en septiembre de 2021 decidió separarse y denunciarlo porque la "seguía a todos lados". En este marco, relató: "No podía estar con amigas, me hacía sentir culpable porque me decía que yo tenía que estar en la casa con él".

LE RECLAMÓ la CUOTA ALIMENTARIA a su EX y LA QUEMÓ con ACEITE HIRVIENDO

Además, en numerosas ocasiones, le rompió objetos y "se enojaba por cualquier cosa, se cegaba, decía muchas cosas". "Yo me defendía, pero él si me pega una vez me mata, es el doble y tiene mucha fuerza", agregó la joven.

En tanto, la víctima de violencia de género recordó que había solicitado ante la Justicia que le otorgaran el botón antipánico, pero nunca logró obtenerlo. "Una tiene que pagar lo que ellos hacen, siguen pasando cosas y recién hay justicia cuando te matan", concluyó.

Por su parte, Yanina, hermana de la víctima, contó a C5N que en diciembre de 2021 su familia sufrió la quema de su camioneta y durante el último año sus padres recibieron numerosas amenazas presuntamente de Aguilar.

Respecto de Aguilar, el comisario Díaz aclaró que "no se encuentra detenido" y que fue citado a declarar hoy en la Unidad Fiscal de Género de Paraná.

De acuerdo a los voceros, Aguilar tenía numerosas denuncias por violencia de género en la Municipalidad, Comisaría y Juzgado de Paz de Viale, que iniciaron al menos hace un año y medio aproximadamente.

En ese sentido, el comisario Díaz explicó a Télam que estaban vigentes "medidas cautelares" como una restricción de acercamiento a unos 200 metros de Priscila, y de actos molestos hacia ella y su familia.

Por otro lado, este martes se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde se secuestraron elementos de interés y elementos que se utilizaron en el ataque, como una maza, un martillo, un machete y restos de un celular.