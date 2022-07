Escándalo en Entre Ríos: acusan funcionaria departamental por robar y faenar vacas

https://twitter.com/PazMorelQuirno/status/1548350648709615616 ESCÁNDALO. La directora departamental de escuelas de Federación conducía una camioneta por los campos. Junto a ella iba su marido, dueño de una conocida carnicería, y 2 acompañantes. Estaban robando vacas y faenandolas para luego venderlas en su local. pic.twitter.com/xMpO2wuLYL — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) July 16, 2022

Inmediatamente, los brigadistas descubrieron a tres hombres en uno de los campos, uno de los cuales fue reconocido como Beto González, propietario de una conocida carnicería de Feliciano y esposo de la funcionaria provincial. El hombre llevaba un arma de fuego larga.

Además, en el lugar se localizó una mochila de lona con carnes frescas de animal bovino y, entre la vegetación, se halló escondido a un tercer hombre, quien confesó que habían carneado una vaca en el campo y que estaban esperando que lo busque, seguramente, la camioneta Saveiro que anteriormente conducía la funcionaria de Educación.

Los efectivos también encontraron en el lugar una mochila con cuchillos de faena con restos de sangre y un teléfono celular que los otros dos delincuentes perdieron en la huida; además de ganchos, cuchillos y cuatro cartuchos de fusil calibre 308.

Luego del trabajo policial, se puso en conocimiento a la fiscal Soledad Bordoy, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y el secuestro de los elementos encontrados, además de los 180 kilos de carne bovina que habían sido faenados de forma clandestina.

También se ubicó al animal carneado, una vaquilla raza Angus negra, de 400 kilos, con marca de su propietario; el cuerpo presentaba un orificio de bala de gran calibre a la altura de la paleta izquierda.

“Quiero aclarar que no estoy detenida, ni legamente involucrada en el delito de abigeato”, aseguró la funcionaria a través de sus redes sociales. Y agregó: “En el día de ayer (por el viernes), me encontraba descansando en mi casa, cuando sorpresivamente –en horas de la madrugada- un grupo de policías se apersonó y me endilgó una inexistente conducta delictiva”.