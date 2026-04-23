Entregarán chequelibros a estudiantes en la 50° Feria del Libro: cuándo y a qué hora asistir

Mega 98.3 suma música en vivo a la Feria

En paralelo, la Feria también ofrecerá propuestas musicales. El sábado 25 de abril, Mega 98.3 desembarcará en el escenario central de La Rural con una jornada que combinará cultura y shows en vivo. El evento contará con presentaciones exclusivas de Leo García y Los Tipitos, además de un DJ set de rock nacional a cargo de Maxi Martina. La actividad se realizará en el marco de la tradicional “Noche de la Feria”, con entrada libre y gratuita de 19:00 a 02:00.