Entregarán chequelibros a estudiantes en la 50° Feria del Libro: cuándo y a qué hora asistir
Se trata de vouchers de $10.000 que alcanzarán a miles de alumnos de primaria y secundaria para comprar ejemplares durante la Feria del Libro.
En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en conjunto con la Fundación El Libro, lanzó una iniciativa destinada a promover el acceso a la lectura entre estudiantes: la entrega de hasta 60 mil chequelibros escolares de 10 mil pesos.
El beneficio está orientado a alumnos de nivel primario y secundario, quienes podrán utilizar estos vouchers para comprar ejemplares en los stands adheridos dentro del predio de la feria, uno de los encuentros editoriales más relevantes del país.
El acuerdo fue firmado en la Biblioteca Nacional como parte del programa “Sembrando Capital Lector”, con la participación del presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone.
De acuerdo a lo establecido, los chequelibros tendrán validez únicamente dentro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, asegurando que el incentivo se destine exclusivamente a la adquisición de libros.
La propuesta se llevará adelante durante el evento, que se desarrollará entre este jueves 23 de abril y el 11 de mayo. La distribución de los vouchers se realizará a través de delegaciones escolares que participen de visitas organizadas y que cuenten con inscripción previa, con el objetivo de fomentar el hábito lector en niños y adolescentes.
Mega 98.3 suma música en vivo a la Feria
En paralelo, la Feria también ofrecerá propuestas musicales. El sábado 25 de abril, Mega 98.3 desembarcará en el escenario central de La Rural con una jornada que combinará cultura y shows en vivo. El evento contará con presentaciones exclusivas de Leo García y Los Tipitos, además de un DJ set de rock nacional a cargo de Maxi Martina. La actividad se realizará en el marco de la tradicional “Noche de la Feria”, con entrada libre y gratuita de 19:00 a 02:00.
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