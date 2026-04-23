Abuchearon al secretario de Cultura de Javier Milei en la inaguración de la Feria del Libro

feria del libro Tensión contra el Gobierno en la Feria del Libro.

Doble protesta en la Feria del Libro: recortes y la sede de La Rural

El escrache no solo estuvo motivado por la situación económica y el ajuste en el área cultural, sino también por una demanda histórica que volvió a cobrar fuerza: la salida de la Feria del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Muchos de los manifestantes portaban pancartas exigiendo que el evento cultural más importante del país deje de realizarse en dicho predio, vinculándolo con una postura política que consideran opuesta a la producción editorial y cultural.