Abuchearon al secretario de Cultura de Javier Milei en la inaguración de la Feria del Libro
Durante la apertura de la Feria del Libro, Leonardo Cifelli recibió silbidos cada vez que mencionó a Javier Milei o supuestos logros del Gobierno.
En el marco de inauguración de la Feria del Libro 2026, se volvió a sentir un clima de extrema hostilidad hacia el Gobierno Nacional, al punto tal que el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, fue el blanco de un ruidoso escrache mientras intentaba encabezar el acto de apertura en el predio de La Rural.
A diferencia de otras ediciones, la tensión escaló rápidamente cuando el funcionario nacional decidió abandonar la diplomacia institucional para enfrentarse a los gritos con quienes lo abucheaban.
El momento más crítico se vivió cuando un grupo de asistentes desplegó carteles y comenzó a silbar al funcionario. La respuesta de Cifelli, lejos de buscar la calma, fue redoblar la apuesta con chicanas y gritos.
"Saquen los carteles. Dejen de gritar, son cuatro nomás", lanzó el funcionario en tono amenazante desde el escenario, minimizando la protesta de los presentes que colmaban el auditorio. En otra de las interrupciones, comenzó a cantar "Argentina, Argentina", como intantando contagiar a libertarios presentes.
Cada mención al presidente Javier Milei fue recibida con unánimes muestras de rechazo, lo que obligó a interrumpir los discursos en varias oportunidades. Desde el público, los gritos de "Chorro" se hicieron sentir con fuerza, reflejando el malestar de un sector de la cultura con la gestión actual.
Doble protesta en la Feria del Libro: recortes y la sede de La Rural
El escrache no solo estuvo motivado por la situación económica y el ajuste en el área cultural, sino también por una demanda histórica que volvió a cobrar fuerza: la salida de la Feria del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Muchos de los manifestantes portaban pancartas exigiendo que el evento cultural más importante del país deje de realizarse en dicho predio, vinculándolo con una postura política que consideran opuesta a la producción editorial y cultural.
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