Video: un delivery se defendió a los tiros de un intento de robo en Lomas del Mirador

Sin embargo, apenas unos segundos después, apareció en escena una segunda moto con otros dos sospechosos. De acuerdo con las imágenes, en un movimiento brusco, los motochorros ingresaron a la estación de servicio y rodearon a las víctimas con la intención de concretar el robo. Fue entonces cuando el delivery reaccionó y efectuó al menos siete disparos con su arma.

Los tiros provocaron la huida inmediata de los motochorros, quienes escaparon del lugar. Según informaron en C5N, en la escena abandonaron tanto la moto como dos teléfonos celulares. Estos elementos resultan ahora clave para los investigadores del caso.

En tanto, se informó que al momento que los efectivos policiales a la estación de servicio, el repartidor ya se había retirado del lugar.

La causa quedó en manos de la Justicia. Por estas horas, los investigadores buscan reconstruir con precisión lo ocurrido en la estación de servicio y determinar tanto la identidad de los sospechosos como la situación del delivery, en particular si contaba con autorización legal para portar el arma.