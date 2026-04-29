Video: un delivery se defendió a los tiros de un intento de robo en Lomas del Mirador
La víctima se encontraba cargando nafta en una estación de servicio cuando vio venir a los motochorros.
Un trabajador de delivery se defendió a los tiros durante un intento de robo en una estación de servicio de la localidad de Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza. La veloz y violenta secuencia quedó grabada en un video.
El hecho ocurrió el sábado alrededor de la 1.30 de la madrugada sobre la Avenida San Martín al 3600 y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes se conocieron en las últimas horas.
Según se observa en el video, el delivery se encontraba cargando nafta para su moto mientras conversaba con el playero. En ese momento, advirtió movimientos sospechosos de otro rodado con dos hombres a bordo que circulaban de manera reiterada por esquina, yendo y viniendo cerca del cruce con la calle Matheu.
Ante esa situación, el delivery decidió anticiparse. Le dio aviso al empleado de la estación, abrió la conservadora que llevaba sobre la moto y extrajo un arma de fuego, preparándose para un posible asalto. En ese momento, la primera moto realizó un giro en “U” y se alejó de la zona.
Sin embargo, apenas unos segundos después, apareció en escena una segunda moto con otros dos sospechosos. De acuerdo con las imágenes, en un movimiento brusco, los motochorros ingresaron a la estación de servicio y rodearon a las víctimas con la intención de concretar el robo. Fue entonces cuando el delivery reaccionó y efectuó al menos siete disparos con su arma.
Los tiros provocaron la huida inmediata de los motochorros, quienes escaparon del lugar. Según informaron en C5N, en la escena abandonaron tanto la moto como dos teléfonos celulares. Estos elementos resultan ahora clave para los investigadores del caso.
En tanto, se informó que al momento que los efectivos policiales a la estación de servicio, el repartidor ya se había retirado del lugar.
La causa quedó en manos de la Justicia. Por estas horas, los investigadores buscan reconstruir con precisión lo ocurrido en la estación de servicio y determinar tanto la identidad de los sospechosos como la situación del delivery, en particular si contaba con autorización legal para portar el arma.
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