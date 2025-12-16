Escándalo en Aeroparque: bajaron a tres pasajeros de un avión porque estaban borrachos

borrachos avion aeroparque

La secuencia, que quedó registrada por los celulares de otros pasajeros, se hizo viral recientemente en redes sociales. En el video se ve a los oficiales dentro del avión dándoles indicaciones a los involucrados. Segundos después, pasa un hombre con un sombrero y valija en mano retirándose del avión a los gritos, mientras era escoltado por la PSA.

"Me van a devolver hasta el último peso, la con... de su madre", pronunció mientras filmaban su caminata por el pasillo hasta la puerta de salida del avión. Detrás de él le siguieron otras dos mujeres que se retiraron haciendo señas con los dedos mientras que recibían chiflidos e insultos.

Todo el altercado finalizó con un aplauso generalizado por parte de los demás entre los ocupantes del avión que ya estaban ubicados en sus asientos y se vieron perjudicados por el altercado.

El parte oficial indicó que las tres personas fueron demoradas por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”. Tras ser bajadas del avión, fueron trasladadas hacia otro sector, donde quedaron a disposición de la Justicia.