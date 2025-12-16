Escándalo en Aeroparque: bajaron a tres pasajeros de un avión porque estaban borrachos
Ocurrió minutos antes del despegue de un vuelo a Florianópolis. Fueron demorados por resistencia a la autoridad y lesiones leves.
Tres pasajeros fueron obligados a bajarse de un avión que estaba a punto de despegar del Aeropuerto Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, por generar disturbios en un aparente estado de ebriedad. La secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales.
La insólita situación ocurrió a bordo del vuelo WJ 3820 de la aerolínea lowcost JetSmart con destino a Florianópolis, Brasil, a principios de diciembre, pero salió a la luz en las últimas horas.
Durante el preembarque en la puerta número 16 del aeropuerto, personal a bordo del avión y otros pasajeros denunciaron que el grupo se encontraba en un aparente estado de ebriedad e incluso habrían fumando dentro de la cabina, por lo que solicitaron la asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según detallaron fuentes policiales.
Cuando los agentes de la PSA les indicaron que debían bajarse, los pasajeros señalados se negaron. En ese momento, se produjo un breve enfrentamiento durante el cual una de las mujeres involucradas le pegó en el labio a uno de los oficiales, lo que generó el rechazo por parte del resto de los viajeros, según reportaron las autoridades aeroportuarias a La Nación.
El malestar se expandió rápidamente en toda la cabina de pasajeros debido a las demoras que generaba la situación. "Dale, flaco, bajá. ¿Qué tan larga la vas a hacer?", les gritó uno de los hombres sentados en las filas delanteras, mientras en el fondo del avión la policía aeroportuaria intentaba sacar a los involucrados en el escándalo.
La secuencia, que quedó registrada por los celulares de otros pasajeros, se hizo viral recientemente en redes sociales. En el video se ve a los oficiales dentro del avión dándoles indicaciones a los involucrados. Segundos después, pasa un hombre con un sombrero y valija en mano retirándose del avión a los gritos, mientras era escoltado por la PSA.
"Me van a devolver hasta el último peso, la con... de su madre", pronunció mientras filmaban su caminata por el pasillo hasta la puerta de salida del avión. Detrás de él le siguieron otras dos mujeres que se retiraron haciendo señas con los dedos mientras que recibían chiflidos e insultos.
Todo el altercado finalizó con un aplauso generalizado por parte de los demás entre los ocupantes del avión que ya estaban ubicados en sus asientos y se vieron perjudicados por el altercado.
El parte oficial indicó que las tres personas fueron demoradas por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”. Tras ser bajadas del avión, fueron trasladadas hacia otro sector, donde quedaron a disposición de la Justicia.
