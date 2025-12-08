Un vuelo histórico: cómo se vivió desde adentro la potencia de los cazas F-16

Durante su recorrido por Buenos Aires, los cazas realizaron pasadas bajas que despertaron asombro -y también ruido- en el centro de la ciudad. Miles de personas se detuvieron para captar el momento, conscientes de estar presenciando una postal inédita para la aviación militar local. Tras completar la demostración, las aeronaves emprendieron el regreso a Córdoba, donde el presidente Javier Milei encabezó la recepción oficial y tomó asiento en una de ellas, acompañado por autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea.

La presentación marcó un punto de inflexión para la institución militar: desde ahora, el entrenamiento, la adaptación operativa y la integración de los nuevos sistemas serán claves para definir el impacto real de los F-16 en el futuro de la defensa aérea argentina. Pero, sobre todo, dejó una imagen que difícilmente se repita: la ciudad mirando al cielo, sorprendida por la precisión, la potencia y la elegancia de un caza que combina tecnología y adrenalina en dosis excepcionales.