Escándalo en Córdoba: cuatro choferes alcoholizados retrasaron un viaje de egresados

Sin embargo, los padres señalaron que la toma se hizo cinco horas después de los test electrónicos, lo que generó fuertes sospechas sobre la eficacia del procedimiento. Incluso un directivo del colegio, que se declaró abstemio, se sometió voluntariamente al control para descartar fallas en el equipamiento y dio negativo al instante. Finalmente, recién después de múltiples discusiones, controles y reemplazos, el viaje pudo iniciarse con nuevos choferes que pasaron las pruebas.

Los alumnos, que debían partir cerca del mediodía, terminaron saliendo hacia Bariloche entrada la tarde, acumulando retrasos y tensiones que transformaron lo que debía ser un momento inolvidable en una jornada marcada por la preocupación. El caso reabrió el debate sobre los controles a transportistas profesionales, la precariedad de algunas empresas del sector y los vacíos en los organismos responsables de fiscalizar la seguridad en los viajes estudiantiles.