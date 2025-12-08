Nicolas Cabré y Rocío Pardo dieron el "sí" en Córdoba: las fotos de la romántica boca en una estancia
La pareja compartió en sus redes sociales las postales de la ceremonia y el festejo que realizaron en Córdoba, del cual participaron alrededor de 100 personas.
Después de tanta espera, el momento llegó: Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron. La mega ceremonia se realizó en la provincia de Córdoba, precisamente en la Estancia Bosque Alegre, donde los novios eligieron recrear la estética de un bosque encantado: senderos iluminados con luces tenues, guirnaldas colgantes que parecían suspendidas en el aire y una ambientación que combinó naturaleza, romanticismo y un toque mágico.
La celebración contó con aproximadamente 100 invitados, que tuvieron que cumplir con el dresscode que propusieron los novios: todos vestidos en tonos blancos o beige, mientras que las damas de honor lucieron vestidos marrones.
La pequeña Rufina Cabré también estuvo presente y se la vio muy contenta por el momento que está viviendo su papá. La adolescente fue quien acompañó a su papá hasta el altar y protagonizó un momento muy emocionante. En cuanto a la novia, entró del brazo de su papá, Miguel Pardo.
Después de un fin de semana lleno de amor y felicidad, Nicolás y Rocío demostraron la alegría que sintieron a través de un posteo en sus cuentas de Instagram.
En sus redes sociales, la pareja compartió con sus seguidores, que estaban ansiosos por ver todo lo que habían planeado, algunas fotos de lo que fue ese momento tan especial. “Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribieron, junto a una serie de imágenes que repasaron sobre el casamiento.
En cuestión de minutos, cosecharon miles de "likes" y diferentes comentarios al respecto. "Fue hermoso acompañarlos. Gracias por tanto. Feliz por haber sido parte de esa noche tan especial y llena de amor”, “Qué precioso todo. Mucha felicidad para esa hermosa familia”, “Todavía no me recupero de todo lo que bailamos”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron.
Las fotos del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
