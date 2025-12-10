Javier Milei inicia este viernes un "Tour de la Gratitud": qué provincia eligió para visitar

Javier Milei, sin foto con Corina Machado

El presidente Javier Milei inició este miércoles el camino de regreso a Buenos Aires tras suspender la agenda de actividades que tenía pautada en Noruega, donde presenció la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025.

La llegada del mandatario al Aeropuerto de Ezeiza está prevista para las 7 de la mañana del jueves, aunque inicialmente se lo esperaba a las 9.30, según informaron fuentes oficiales.

El motivo del cambio de hora de llegada fue la suspensión de dos visitas protocolares que la administración libertaria descartó a último momento: una con el rey Harald V de Noruega y la otra, con su primer ministro, el socialdemócrata Jonas Gahr Støre.

Lo que sí hizo como parte de las actividades protocolares Milei fue saludar al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, otrora embajador de Venezuela en Buenos Aires y -según los gobiernos de varios países, incluido el arentino- ganador legítimo de las elecciones generales más recientes.