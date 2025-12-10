Javier Milei inicia este viernes un "Tour de la Gratitud": qué provincia eligió para visitar
Tras definir un anticipado regreso de Oslo por no lograr la foto con Corina Machado, el mandatario ya tiene previsto una nueva gira, aunque federal.
El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a la provincia de Córdoba este viernes para participar del "Tour de la Gratitud", un evento político destinado a celebrar y agradecer el apoyo de sus votantes tras las elecciones de octubre.
Fuentes oficiales confirmaron que el encuentro con los simpatizantes se llevará a cabo en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó, en la capital provincial.
Este viaje marca la primera vez que el propio mandatario nacional se suma a esta gira de agradecimiento, que ya había sido iniciada semanas atrás por otros referentes del espacio, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la provincia de Corrientes.
El acto en Córdoba se dará luego del regreso de Milei de Oslo, Noruega, donde el Presidente participó de la entrega del Premio Nobel de la Paz. La gira busca capitalizar la victoria obtenida en las elecciones legislativas de octubre, donde La Libertad Avanza (LLA) logró equilibrar fuerzas en el Congreso.
Javier Milei, sin foto con Corina Machado
El presidente Javier Milei inició este miércoles el camino de regreso a Buenos Aires tras suspender la agenda de actividades que tenía pautada en Noruega, donde presenció la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025.
La llegada del mandatario al Aeropuerto de Ezeiza está prevista para las 7 de la mañana del jueves, aunque inicialmente se lo esperaba a las 9.30, según informaron fuentes oficiales.
El motivo del cambio de hora de llegada fue la suspensión de dos visitas protocolares que la administración libertaria descartó a último momento: una con el rey Harald V de Noruega y la otra, con su primer ministro, el socialdemócrata Jonas Gahr Støre.
Lo que sí hizo como parte de las actividades protocolares Milei fue saludar al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, otrora embajador de Venezuela en Buenos Aires y -según los gobiernos de varios países, incluido el arentino- ganador legítimo de las elecciones generales más recientes.
