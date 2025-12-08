Tres adolescentes quisieron robar una panadería y la encargada las echó a los cuchillazos
El hecho de inseguridad ocurrió en Córdoba capital y quedó registrado en un video. Las menores fueron detenidas por los propios vecinos.
Un violento episodio de inseguridad se registró en una panadería de la ciudad de Córdoba, donde tres adolescentes atacaron salvajemente a una empleada para robarle. La vendedora se defendió y las echó a los cuchillazos. Las menores fueron detenidas por los vecinos.
El hecho ocurrió el domingo, minutos antes de las 8 a la mañana, en un local situado en la calle Boulevard Los Granaderos al 2000, a la altura del barrio Zumarán, en la zona norte de Córdoba capital. Allí, tres jóvenes vestidas de fiesta ingresaron a la panadería y simularon hacer un pedido, como si fueran clientas. La empleada las atendió con normalidad.
Sorpresivamente, de un momento a otro, una de las adolescentes pasó detrás del mostrador y comenzó a agredir brutalmente a la mujer. Las otras dos no tardaron en sumaron al feroz ataque que incluyó golpes, patadas y tiradas de pelo, hasta reducirla y tirarla al piso.
En medio de los forcejeos y los gritos desesperados de la víctima pidiendo ayuda, esta logró tomar un cuchillo y defenderse de la golpiza. Todo quedó registrado en un video grabado por la cámara de seguridad ubicada dentro de la panadería.
Así fue el robo en una panadería de Córdoba
Al ver a la mujer empuñando la cuchilla, las adolescentes huyeron del local despavoridas. La empleada atinó a salir a buscarlas, pero se detuvo cuando vio que uno de los vecinos ya había comenzado a perseguirlas.
Las ladronas fueron atrapadas minutos después por otros comerciantes y vecinos, que las retuvieron en plena calle hasta que llegó la Policía. Las adolescentes fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia juvenil de Córdoba.
Imágenes posteriores muestran a dos de las tres jóvenes reducidas en la vereda y ya rodeadas por los efectivos policiales.
La víctima tuvo la oportunidad de acercarse y enfrentarlas una vez más: “¡Mier... me hicieron, me duele todo! Domingo 7.30 de la mañana yo me levanto para laburar, no para que me hagan cag... ustedes!”, les gritó en medio de un llanto lleno de bronca y dolor por el ataque, mientras la policía subía a las ladronas al patrullero.
