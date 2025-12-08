Tres adolescentes quisieron robar una panadería y la encargada las echó a los cuchillazos

Las ladronas fueron atrapadas minutos después por otros comerciantes y vecinos, que las retuvieron en plena calle hasta que llegó la Policía. Las adolescentes fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia juvenil de Córdoba.

Imágenes posteriores muestran a dos de las tres jóvenes reducidas en la vereda y ya rodeadas por los efectivos policiales.

La víctima tuvo la oportunidad de acercarse y enfrentarlas una vez más: “¡Mier... me hicieron, me duele todo! Domingo 7.30 de la mañana yo me levanto para laburar, no para que me hagan cag... ustedes!”, les gritó en medio de un llanto lleno de bronca y dolor por el ataque, mientras la policía subía a las ladronas al patrullero.