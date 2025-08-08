Qué firma tendrá la concesión del ascensor del Obelisco y cuánto podría costar la entrada

Cómo es el ascensor dentro del Obelisco

Originalmente la etapa de licitación estaba abierta hasta el 25 de junio de 2026, pero el plan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para concesionar el Obelisco viene desde mucho antes: el primer paso fue instalar el ascensor, ya que antes se accedía por una escalera de hierro.

La empresa Ascensores Servas (SA), amén de la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, instaló el ascensor en el Obelisco con un presupuesto estimado de $ 188.890.400, y la estructura que lo rodea, que consta de una escalera caracol.

ascensor obelisco

La cabina tiene capacidad para cuatro personas con un peso máximo de 300 kilos, y como tiene dos lados y las puertas panorámicas permite apreciar por dentro la estructura diseñada por el arquitecto argentino Alberto Prebisch en honor al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires.

Por motivos de seguridad el ascensor funcionará a una velocidad de 60 metros por minuto: ése es el tiempo que se tarda en llegar a lo más alto, luego de lo cual hay que subir 35 escalones por una escalera caracol para acceder al mirador que tiene ventanas para ver toda la Ciudad.