Qué firma tendrá la concesión del ascensor del Obelisco y cuánto podría costar la entrada
Se trata de una unión temporal entre una empresas de transporte y otra de obras civiles. Hasta ahora sólo se accedía por sorteo del Gobierno de la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió esta semana adjudicarle la concesión por cinco años del ascensor para subir al Obelisco a dos empresas privadas que comenzarán a explotar el icónico monumento porteño con una tarifa que podrían rondar los $ 20.000.
Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizaba las visitas por sorteo, que eran gratuitas y sólo para personas con DNI, pero en la era Jorge Macri el sector privado tomará la posta para la explotación de uno de los íconos porteños más celebrados por el turismo internacional.
La concesión fue adjudicada a la unión temporal (UT) entre dos firmas: la mendocina Autotransportes Andesmar SA y Da Fre Obras Civiles SA, que se ocuparán de la logística del ascensor para subir al Obelisco (que mide 67,5 metros en su punto más alto) así como también para acceder al mirador del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) que está sobre Diagonal Norte, informó el diario Clarín.
A cambio, la firma mendocina le pagará a la Ciudad un canon inicial mensual de $ 26.100.000, según consta en el Boletín Oficial, una cifra muy superior a los $ 14.500.000 de la tasación que hizo en mayo de este año el Banco Ciudad, al lanzarse la convocatoria.
Así, el Obelisco se sumaría a otros monumentos y edificios notables de las grandes ciudades del mundo que abren sus puertas para el turismo, pero con la intervención del sector privado para mantener la estructura, la logística y su funcionamiento.
Cómo es el ascensor dentro del Obelisco
Originalmente la etapa de licitación estaba abierta hasta el 25 de junio de 2026, pero el plan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para concesionar el Obelisco viene desde mucho antes: el primer paso fue instalar el ascensor, ya que antes se accedía por una escalera de hierro.
La empresa Ascensores Servas (SA), amén de la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, instaló el ascensor en el Obelisco con un presupuesto estimado de $ 188.890.400, y la estructura que lo rodea, que consta de una escalera caracol.
La cabina tiene capacidad para cuatro personas con un peso máximo de 300 kilos, y como tiene dos lados y las puertas panorámicas permite apreciar por dentro la estructura diseñada por el arquitecto argentino Alberto Prebisch en honor al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires.
Por motivos de seguridad el ascensor funcionará a una velocidad de 60 metros por minuto: ése es el tiempo que se tarda en llegar a lo más alto, luego de lo cual hay que subir 35 escalones por una escalera caracol para acceder al mirador que tiene ventanas para ver toda la Ciudad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario