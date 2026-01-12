Punta del Este: una turista argentina amenazó con un bate y paralizó el tránsito
La escena quedó registrada en video y mostró una fuerte discusión en plena vía pública, con insultos, amenazas y un importante congestionamiento vehicular.
Un tenso y violento episodio protagonizado por una turista argentina alteró la calma habitual de Punta del Este y se volvió viral en redes sociales. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una zona muy transitada del departamento de Maldonado y derivó en una fuerte discusión que incluyó amenazas con un bate de béisbol, insultos y una interrupción total del tránsito durante varios minutos.
La secuencia tuvo lugar en la intersección de las calles Los Muergos y Calle 20, una arteria clave de circulación en plena temporada alta. Según reconstruyeron medios locales como Montevideo.com.uy y Punta del Este Portal, la mujer descendió de una camioneta Audi SUV gris, con patente argentina, portando un palo de madera similar a un bate.
Aún no se conocen los motivos que desataron el conflicto, pero el cruce verbal escaló rápidamente y quedó registrado en video por el acompañante del vehículo que circulaba detrás. En las imágenes, que comenzaron a circular de forma masiva, se observa a la conductora enfrentarse al hombre mientras el tránsito queda completamente detenido.
Algunos testigos señalaron que la congestión se extendió durante varios minutos, generando bocinazos, gritos y visible malestar entre otros automovilistas atrapados en el embotellamiento. Durante el intercambio, el hombre le reprochó que todo Punta del Este estaba “parado por la señora”, en alusión al vehículo detenido en plena calle.
La respuesta de la mujer fue desafiante y burlona: “Mira cómo tiemblo”, expresó mientras sacudía su cuerpo de manera irónica, al tiempo que lo insultaba reiteradamente con la palabra “forro”. El momento de mayor tensión se produjo cuando la turista se acercó al acompañante con el bate en alto y lanzó una advertencia directa: “Vos no me va a decir boluda, ¿entendiste forro?”.
Desde el interior de la camioneta, otras personas intentaban calmar la situación y evitar que el conflicto pasara a mayores. A pesar de la violencia verbal y de las amenazas, no se registraron heridos ni daños materiales. El episodio duró pocos minutos, pero fue suficiente para generar un clima de extrema tensión en una de las zonas más concurridas del balneario uruguayo en plena temporada de verano.
Hacia el final del video, la mujer regresó a su vehículo, lo estacionó en un parking cercano y el otro auto continuó su marcha. El tránsito comenzó a normalizarse lentamente, aunque la escena ya había quedado registrada y difundida ampliamente en redes sociales, donde generó indignación, sorpresa y debate sobre los límites de la violencia vial y el comportamiento de turistas durante el verano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario