Punta del Este: una turista argentina amenazó con un bate y paralizó el tránsito

amenaza bate

Desde el interior de la camioneta, otras personas intentaban calmar la situación y evitar que el conflicto pasara a mayores. A pesar de la violencia verbal y de las amenazas, no se registraron heridos ni daños materiales. El episodio duró pocos minutos, pero fue suficiente para generar un clima de extrema tensión en una de las zonas más concurridas del balneario uruguayo en plena temporada de verano.

Hacia el final del video, la mujer regresó a su vehículo, lo estacionó en un parking cercano y el otro auto continuó su marcha. El tránsito comenzó a normalizarse lentamente, aunque la escena ya había quedado registrada y difundida ampliamente en redes sociales, donde generó indignación, sorpresa y debate sobre los límites de la violencia vial y el comportamiento de turistas durante el verano.