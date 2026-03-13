Escándalo en Villa Mercedes: vendió terrenos municipales y estafó a más de 30 familias

Según la investigación, Escudero habría vendido al menos 54 terrenos de unos 500 metros cuadrados cada uno, por un valor aproximado de 15 millones de pesos por lote.

Estafa inmobiliaria millonaria: el modus operandi de la detenida

Maité Reina del Portugal Escudero

De acuerdo con los testimonios recolectados, la mujer les aseguraba a los compradores que ya había iniciado el trámite de posesión veinteañal, un proceso judicial que permite adquirir la propiedad legal de un inmueble tras ocuparlo de forma continua durante 20 años o más.

Para generar confianza, llevó a los compradores a una escribanía ubicada sobre la calle Pedernera, donde les entregó un croquis del terreno y un documento de cesión de derechos posesorios. Luego, las familias comenzaron a realizar las transferencias de dinero como forma de pago por los lotes.

La situación se volvió aún más grave cuando la Municipalidad se presentó en la Justicia el pasado 2 de marzo para denunciar que una persona había vendido decenas de terrenos que en realidad pertenecían al Estado.

Incluso, la propia Escudero habría reconocido la venta de los terrenos durante una reunión con funcionarios municipales en la cual intentó llegar a una resolución para el conflicto, según publicó el diario El Chorrillero.

Cómo comenzó la investigación y qué pasará con la detenida

La causa comenzó hace apenas diez días, cuando el fiscal Leandro Estrada inició una investigación para determinar qué había ocurrido con esos terrenos y cuál era la responsabilidad de Escudero en las operaciones de venta.

Este jueves, efectivos de la Comisaría 24° de Villa Mercedes cumplieron una orden judicial y detuvieron a la sospechosa, quien quedó a disposición de la Justicia.

El fiscal ya reunió pruebas suficientes y solicitar una audiencia de formulación de cargos ante la jueza de Garantía N°3, Natalia Pereyra Cardini. La intención es acusar a Escudero por el delito de estafa en concurso real, por al menos en 16 hechos que corresponden a las personas que presentaron la denuncia durante la última semana.

Sin embargo, el número de afectados podría ser mayor, ya que se estima que hay más de 30 familias que compraron terrenos bajo la misma modalidad.

Finalmente, la mujer fue detenida para evitar riesgos procesales como una posible fuga o la destrucción de pruebas. “Esto es precautorio para que no pueda entorpecer la investigación que está llevando el fiscal”, explicó el abogado de la Municipalidad, Mauro Sabatini.

La causa tendrá un momento clave este viernes, cuando se realice la audiencia de formulación de cargos durante la cual el fiscal presentará las evidencias y pedirá medidas de coerción contra la acusada.