España: un argentino murió en un incendio en la isla de Mallorca
El fuego se produjo en un inmueble situado en la localidad de Magaluf. Donde también murió una mujer y otras 24 personas resultaron heridas.
Un argentino de 58 años murió este jueves en un trágico incendio ocurrido en la isla balear de Mallorca, España, en el que también perdió la vida una mujer que aún está pendiente de identificación.
El hombre, según las primeras pesquisas, trabaja como socorrista en un hotel de la zona.
El incendio se inició alrededor de las 5 de la mañana en la tercera planta de un bloque de apartamentos de nueve alturas en Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià, una de las zonas más turísticas de la isla. Los residentes intentaron apagar las llamas, pero no tuvieron éxito, lo que provocó que el incendio se propagara al resto del inmueble. Más de 12 personas fueron evacuadas, y el incendio fue controlado aproximadamente dos horas después de su inicio.
Un portavoz de la Guardia Civil comunicó que nueve personas fueron trasladadas a centros médicos debido a la inhalación de humo. Este funcionario pidió permanecer en el anonimato, de acuerdo a la política del departamento.
Dos días de luto
El Gobierno de Calvià decretó dos días de luto oficial. Así lo ha precisado a la prensa el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, que se ha desplazado hasta el lugar del incendio. El luto oficial ya ha entrado en vigor y se mantendrá durante dos jornadas. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales en señal de duelo y, en el acto de graduación de este viernes en el instituto Bendinat, tendrá lugar un minuto de silencio.
Los investigadores trabajan para averiguar las causas del incendio y las circunstancias en las que se produjo.
Se precintaron el piso en el que comenzó el fuego y los apartamentos inmediatamente superior e inferior, y la previsión de los responsables municipales es que el resto de los vecinos puedan regresar a sus casas el domingo o el lunes próximos, siempre que los técnicos ratifiquen su impresión inicial.
Magaluf es conocido por ser un destino turístico popular, especialmente entre visitantes británicos y alemanes, y se encuentra a 22 kilómetros (13,7 millas) de Palma de Mallorca, la capital del archipiélago.
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