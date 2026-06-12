España: un argentino murió en un incendio en la isla de Mallorca

Un portavoz de la Guardia Civil comunicó que nueve personas fueron trasladadas a centros médicos debido a la inhalación de humo. Este funcionario pidió permanecer en el anonimato, de acuerdo a la política del departamento.

incendio magaluf Un argentino de 58 años falleció en un incendio ocurrido en la isla balear de Mallorca.

Dos días de luto

El Gobierno de Calvià decretó dos días de luto oficial. Así lo ha precisado a la prensa el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, que se ha desplazado hasta el lugar del incendio. El luto oficial ya ha entrado en vigor y se mantendrá durante dos jornadas. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales en señal de duelo y, en el acto de graduación de este viernes en el instituto Bendinat, tendrá lugar un minuto de silencio.

incendio magaluf Un incendio en la madrugada del jueves en Mallorca resultó en la muerte de dos personas y varias heridas.

Los investigadores trabajan para averiguar las causas del incendio y las circunstancias en las que se produjo.

Se precintaron el piso en el que comenzó el fuego y los apartamentos inmediatamente superior e inferior, y la previsión de los responsables municipales es que el resto de los vecinos puedan regresar a sus casas el domingo o el lunes próximos, siempre que los técnicos ratifiquen su impresión inicial.

incendio magaluf Incendio en Mallorca deja dos muertos y varios heridos en un edificio residencial.

Magaluf es conocido por ser un destino turístico popular, especialmente entre visitantes británicos y alemanes, y se encuentra a 22 kilómetros (13,7 millas) de Palma de Mallorca, la capital del archipiélago.