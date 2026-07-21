Quisieron quemar una bandera argentina en España y les explotó el petardo en la cara

Mientras tanto, en Argentina también se vieron fuegos artificiales en la noche del 19 de julio, tras la final del Mundial 2026, pero no por una victoria ajena sino por el reconocimiento local a la Selección subcampeona que hizo una campaña impecable para defender el título obtenido en 2022.

A medida que avanzó la noche se registraron algunos incidentes, no sólo entre las fuerzas policiales que dieron por terminados los festejos populares sino también porque algunos fanáticos de la Selección argentina tuvieron problemas con sus propios fuegos artificiales.