Robaron e incendieron un salón de fiestas en Entre Ríos: hay un menor detenido

Se aguarda por el resultado de las pericias para establecer el origen del incendio, ya que por lo que observaron en el lugar podría haber sido producto de un intento de robo de parte de la instalación que produjo un cortocircuito o bien el cortocircuito se produjo por el incendio intencional que quemó los cables.

Al momento de ser capturados, los detenidos tenían en su poder diversos elementos sustraídos del salón, entre ellos mercadería y una motoguadaña.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Voz, la policía trabaja en la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al siniestro, mientras que la fiscalía evalúa los cargos a imputar, considerando la gravedad de los daños provocados y la participación de un menor de edad en el hecho.

Desde la cuenta oficial de la empresa en Instagram publicaron: "Con un inmenso dolor queremos contarles que en las últimas horas fuimos víctimas de un robo seguido de un incendio que destruyó por completo nuestras instalaciones. Las pérdidas fueron totales. Todavía nos cuesta encontrar las palabras. En unas pocas horas vimos desaparecer todo aquello que construimos durante años con esfuerzo, sacrificio, trabajo y muchísimo amor".

"Lo que más nos duele no es solo haber perdido un edificio. Nos duele no poder abrir nuestras puertas mañana, no poder recibir a las familias que confiaron en nosotros y no poder seguir haciendo aquello que tanto amamos", lamentaron y luego agregaron: "Sabemos la ilusión con la que cada familia organiza un cumpleaños y comprendemos profundamente la tristeza y los inconvenientes que esta noticia les genera. Les pedimos nuestras más sinceras disculpas por una situación completamente ajena a nuestra voluntad".

En este sentido, informaron que se comunicarán con cada uno de los clientes que reservaron el salón para eventos desde este lunes hacia los próximos meses.