Robaron e incendieron un salón de fiestas en Entre Ríos: hay un menor detenido
El siniestro ocurrió en horas de la mañana del pasado domingo en el local ubicado en la Avenida de las Américas 4900.
Un voraz incendio consumió por completo un salón de fiestas infantiles en la zona sur de Paraná y las pérdidas fueron totales. Los dueños informaron que fueron víctimas de un robo y que los delincuentes provocaron el fuego que arruinó el lugar y el trabajo de muchas personas.
Según informaron los Bomberos Voluntarios de Paraná, una dotación se dirigió al lugar ubicado en Avenida de las Américas 4900, tras un llamado de vecinos que alertaban sobre el incendio desatado en el salón de fiestas llamado Malabia Eventos. "Al arribar al lugar, la dotación constató que el fuego afectaba el inmueble, por lo que se iniciaron de inmediato las tareas de extinción, logrando sofocar el incendio y evitar su propagación", precisaron.
El salón, que funcionaba como espacio para reuniones infantiles y eventos familiares, quedó completamente devastado tras el ataque.
Según informaron las autoridades, se investiga si el incendio fue consecuencia de un cortocircuito provocado durante el robo de cables o si los propios delincuentes iniciaron el fuego de manera intencional antes de huir. Mientras se aguardan los resultados de las pericias oficiales, la investigación avanza sobre ambas hipótesis.
Personal de la Comisaría 13° de Paraná logró avanzar rápidamente en la causa gracias al análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes permitieron identificar a dos sospechosos: un hombre con antecedentes penales y su sobrino, un menor de edad. Ambos fueron detenidos poco después del hecho.
Se aguarda por el resultado de las pericias para establecer el origen del incendio, ya que por lo que observaron en el lugar podría haber sido producto de un intento de robo de parte de la instalación que produjo un cortocircuito o bien el cortocircuito se produjo por el incendio intencional que quemó los cables.
Al momento de ser capturados, los detenidos tenían en su poder diversos elementos sustraídos del salón, entre ellos mercadería y una motoguadaña.
De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Voz, la policía trabaja en la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al siniestro, mientras que la fiscalía evalúa los cargos a imputar, considerando la gravedad de los daños provocados y la participación de un menor de edad en el hecho.
Desde la cuenta oficial de la empresa en Instagram publicaron: "Con un inmenso dolor queremos contarles que en las últimas horas fuimos víctimas de un robo seguido de un incendio que destruyó por completo nuestras instalaciones. Las pérdidas fueron totales. Todavía nos cuesta encontrar las palabras. En unas pocas horas vimos desaparecer todo aquello que construimos durante años con esfuerzo, sacrificio, trabajo y muchísimo amor".
"Lo que más nos duele no es solo haber perdido un edificio. Nos duele no poder abrir nuestras puertas mañana, no poder recibir a las familias que confiaron en nosotros y no poder seguir haciendo aquello que tanto amamos", lamentaron y luego agregaron: "Sabemos la ilusión con la que cada familia organiza un cumpleaños y comprendemos profundamente la tristeza y los inconvenientes que esta noticia les genera. Les pedimos nuestras más sinceras disculpas por una situación completamente ajena a nuestra voluntad".
En este sentido, informaron que se comunicarán con cada uno de los clientes que reservaron el salón para eventos desde este lunes hacia los próximos meses.
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