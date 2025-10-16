La causa del triple crimen de Florencio Varela pasa a la Justicia Federal: agravaron las imputaciones
Hay nueve detenidos en conexión con el secuestro, la tortura y ejecución de las jóvenes, y por ahora todos están acusados como "coautores" de los delitos.
Los allanamientos más recientes en el marco de la causa por el triple crimen de Florencio Varela dieron pie a que el caso sea trasladado a la Justicia Federal debido a que está casi comprobado que se trató de una venganza vinculada al narcotráfico. La audiencia de este viernes será clave para el futuro de la causa.
El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, confirmó la semana pasada que la principal línea de investigación apunta al robo de drogas como posible motivo del crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, por lo que este viernes a las 6 de la mañana están citados a indagatoria los nueve detenidos en la causa, que están imputados como "coautores".
Como están planteadas las cosas hasta la fecha, el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense dio en investigar dos hechos distintos: por un lado, la supuesta "sustracción de drogas y el engaño a las víctimas", en referencia al secuestro de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, que se subieron a una camionetael 19 de septiembre pasado en Ciudad Evita con la excusa (de sus captores) de ir a una fiesta.
Por el otro, la Justicia investiga a Maximiliano Andrés Parra y a Iara Daniela Ibarra por la "limpieza parcial de la escena y alteración de rastros" en la casa de Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, donde el 24 de septiembre pasado efectivos de la Policía bonaerense los encontraron tratando de borrar con lavandina las marcas de la masacre.
En el caso del primer hecho, que corresponde al 19 de septiembre, los acusados están dividos en dos grupos de acuerdo a los agravantes que les corresponde a cada uno.
Así, Miguel Ángel Villanueva Silva (el dueño de la casa de Florencio Varela), Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (que sería un poco más que el remisero de la noche) y Maximiliano Andrés Parra están acusados de "coautores" de los delitos de "privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado", con agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.
Pero a Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibañez e Iara Daniela Ibarra simplemente les retiró el agravante de violencia de género y se les mantuvo los demás.
El único detenido que aún no fue indagado es Tony Janzen Valverde Victorino, alias "Pequeño J", porque todavía está pendiente su extradición desde Perú.
Una vez realizadas las indagatorias se podrían agravar las imputaciones y la causa podría pasar a la Justicia Federal por tratarse de un crimen vinculado al narcotráfico y la investigación requerirá la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Además, Interpol mantiene activas las búsquedas de dos prófugos: Alex Roger Ydone Castillo, pareja de Florencia Ibáñez, que estuvo con ella y Sotacuro la noche del 19 de septiembre; y David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David”, señalado por el "remisero" como autor intelectual de la masacre.
