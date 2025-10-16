La causa del triple crimen de Florencio Varela pasa a la Justicia Federal: agravaron las imputaciones

casa triple crimen varela por dentro3

En el caso del primer hecho, que corresponde al 19 de septiembre, los acusados están dividos en dos grupos de acuerdo a los agravantes que les corresponde a cada uno.

Así, Miguel Ángel Villanueva Silva (el dueño de la casa de Florencio Varela), Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (que sería un poco más que el remisero de la noche) y Maximiliano Andrés Parra están acusados de "coautores" de los delitos de "privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado", con agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Pero a Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibañez e Iara Daniela Ibarra simplemente les retiró el agravante de violencia de género y se les mantuvo los demás.

El único detenido que aún no fue indagado es Tony Janzen Valverde Victorino, alias "Pequeño J", porque todavía está pendiente su extradición desde Perú.

Una vez realizadas las indagatorias se podrían agravar las imputaciones y la causa podría pasar a la Justicia Federal por tratarse de un crimen vinculado al narcotráfico y la investigación requerirá la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Además, Interpol mantiene activas las búsquedas de dos prófugos: Alex Roger Ydone Castillo, pareja de Florencia Ibáñez, que estuvo con ella y Sotacuro la noche del 19 de septiembre; y David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David”, señalado por el "remisero" como autor intelectual de la masacre.