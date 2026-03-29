Estación Buenos Aires: habilitaron el regreso de los vecinos evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios

En la misma línea, la Fiscalía actuante garantizó que “están garantizadas las condiciones de seguridad estructural para habitar los departamentos”, tras la evaluación de las obras realizadas por la Constructora Sudamericana S.A. (COSUD), responsable de los trabajos.

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El proceso también incluyó la revisión de los servicios esenciales. Electricidad, agua y gas ya se encuentran operativos, aunque en este último caso cada propietario deberá gestionar la habilitación de manera individual ante Metrogas.

Según informó Infobae, desde fuentes vinculadas a la causa aclararon que la autorización depende exclusivamente de la Justicia porteña y que el Gobierno de la Ciudad no interviene en esa decisión. Asimismo, indicaron que la continuidad de las tareas pendientes queda bajo la órbita de la empresa constructora a cargo del desarrollo.