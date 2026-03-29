Estación Buenos Aires: habilitaron el regreso de los vecinos evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios
La Justicia porteña autorizó la vuelta a las torres del Sector 2 luego de evaluar informes técnicos que garantizan la seguridad estructural.
Luego de semanas de incertidumbre, los vecinos del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, recibieron una noticia esperada: podrán regresar a sus departamentos. La medida fue habilitada por la Justicia porteña, que confirmó que las condiciones edilicias son seguras tras los trabajos realizados en el lugar.
El conflicto se había originado el pasado 3 de marzo, cuando se produjo la caída de una losa en el estacionamiento subterráneo, lo que obligó a evacuar preventivamente a decenas de familias. Desde entonces, los residentes fueron alojados en hoteles mientras avanzaban las pericias y tareas de reparación.
Días atrás, el 24 de marzo, un primer intento de retorno se vio frustrado cuando algunos vecinos detectaron daños visibles en las viviendas, como una ventana doblada con vidrios rotos, rajaduras en paredes y cerámicas flojas, lo que generó preocupación y postergó la vuelta.
Finalmente, este domingo, el Gobierno de la Ciudad comunicó que se levantó la clausura en el Sector 2 del complejo, luego de que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 analizara los informes técnicos y resolviera mantener la habilitación judicial del área.
Según el comunicado oficial, “las familias alojadas provisoriamente en hoteles están en condiciones de volver a sus viviendas en las Torres del Sector 2 del Complejo, donde se había registrado la caída de una losa del estacionamiento”. Además, remarcaron que la decisión se tomó porque “sigue vigente la habilitación judicial del sector”.
En la misma línea, la Fiscalía actuante garantizó que “están garantizadas las condiciones de seguridad estructural para habitar los departamentos”, tras la evaluación de las obras realizadas por la Constructora Sudamericana S.A. (COSUD), responsable de los trabajos.
El proceso también incluyó la revisión de los servicios esenciales. Electricidad, agua y gas ya se encuentran operativos, aunque en este último caso cada propietario deberá gestionar la habilitación de manera individual ante Metrogas.
Según informó Infobae, desde fuentes vinculadas a la causa aclararon que la autorización depende exclusivamente de la Justicia porteña y que el Gobierno de la Ciudad no interviene en esa decisión. Asimismo, indicaron que la continuidad de las tareas pendientes queda bajo la órbita de la empresa constructora a cargo del desarrollo.
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