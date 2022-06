Ventajas de la app para estacionamiento medido en CABA

1) Medios y formas de pago

El estacionamiento medido rige en la Ciudad para más de 3.500 espacios tarifados, en un polígono que se extiende por zonas de los barrios de Balvanera, Recoleta, Retiro, Monserrat y San Nicolás, en los que hasta ahora se cobrara $45 la hora y debía abonarse con cospeles o monedas en los parquímetros.

Sin embargo, con la nueva aplicación se podrá abonar por el tiempo exacto que se deje el vehículo con tarjeta de débito, tarjeta de crédito y Mercado Pago, dependiendo la modalidad de pago que se elija.

Los que estacionen en la zona tarifada deberán descargarse la aplicación Blinkay (disponible para Android y iOS) y crear, a partir de un mail, un usuario y contraseña. En los carteles dispuestos en la zona también habrá un código QR para realizar la descarga en forma ágil. En la app van a poder ingresar los siguientes medios de pago: tarjeta de débito, de crédito o a través de Mercado Pago. También podrán cargar más de una patente.

En caso de no contar con un teléfono inteligente o de no preferir este método de pago, los conductores podrán abonar en los comercios adheridos que estarán identificados con un sticker.

estacionamiento medido caba

Los negocios que quieran sumarse a la red de comercios adheridos van a poder sumarse de manera gratuita y vender horas de estacionamiento para los vecinos que prefieran pagar en efectivo

2) Cuántos minutos se ahorran con la app para estacionamiento

Mientras que hasta ahora el tiempo era de 15 minutos, con la aplicación se podrá elegir el tiempo que se desee e incluso ampliarlo.

3) Expansión del tiempo de estacionamiento

Antes era necesario comprar otra hora en un parquímetro y volver al auto a dejar el ticket.

Con la nueva aplicación se podrá ampliar el tiempo desde el celular y desde cualquier lugar donde se encuentre el dueño del vehículo.

4) Aviso cuando está por terminarse el tiempo

Mientras que antes no existía esa opción, la nueva aplicación le avisará al usuario 5 minutos antes de que se termine el tiempo, dando la posibilidad de extenderlo desde la misma app.

5) Residentes tendrán estacionamiento gratis

Las personas que viven dentro de la zona tarifada pueden solicitar el beneficio de estacionamiento gratuito en un radio de 300 metros de su domicilio. El registro está abierto desde el 12 de mayo y seguirá disponible para los que aún no se anotaron.

Deberán inscribirse en buenosaires.gob.ar/estacionar y contar con los siguiente requisitos: DNI o servicio con domicilio dentro de la zona tarifada, número de partida de ABL del domicilio (el beneficio aplica solo para unidades de vivienda), cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul) y no tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito.

6) Control

Anteriormente el control del pago del estacionamiento medido se realizaba a través del ticket que el parquímetro imprimía al conductor y este colocaba en el parabrisas. Con la despapelización del sistema el control también se moderniza. Actualmente los Agentes de Tránsito recorren constantemente la zona de estacionamiento medido con los lectores de patentes.

Cuando el conductor paga el estacionamiento, ya sea a través de la aplicación o en los comercios adheridos, queda asentado en el sistema de pagos.

Durante la recorrida de los agentes de tránsito, las cámaras van registrando las patentes de los autos estacionados y las motos poseen un gps para determinar la ubicación de los vehículos. Los dispositivos móviles utilizados por los agentes se conectan directamente con el sistema central. Esto permite la verificación instantánea en base a la patente y determina si registra estacionamiento iniciado vigente.

En el caso de que no se encuentre abonado el estacionamiento, el sistema les da un tiempo de 15 minutos por si la persona se encuentra abonando sus horas en un comercio adherido. Pasado ese tiempo, si no se abonó el estacionamiento, la patente es enviada al centro de procesamiento para realizar la infracción correspondiente.

Este sistema permitirá también, a través de las capturas, detectar infracciones como vehículos estacionados en doble fila, en paradas de colectivo o invasiones de carriles, situaciones que entorpecen el tránsito.