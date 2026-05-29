Nuevo Puente Labruna en Núñez: cambian sentidos de calles y recorridos de colectivos

Cambios en los giros y nuevos semáforos

PUENTE LABRUNA 3 La obra mejorará la conectividad entre el Parque de Innovación, el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo

• Se va a instalar un semáforo sobre Libertador con giro a la izquierda hacia Campos Salles, en sentido al centro.

• El actual giro a la izquierda hacia Udaondo dejará de hacerse entre Iberá y Quesada y será en la calle Campos Salles.

• Se eliminará el giro a la izquierda hacia Campos Salles desde Libertador mano al centro.

Nuevas circulaciones para el tránsito

• Quienes quieran ir desde Libertador hacia Lugones, Cantilo o Ciudad Universitaria deberán ingresar por Campos Salles.

• Para llegar al estadio de River o conectar con Figueroa Alcorta, habrá que seguir por Campos Salles hasta el final y luego retomar por Udaondo.

Cambios en dos líneas de colectivos y nuevas paradas

linea-28-y-linea-42 Las líneas 28 y 42 se verán afectadas por los cambios

Las líneas 28 y 42 también modificarán sus recorridos.

• Para ir hacia Libertador seguirán utilizando Udaondo.

• En sentido contrario, hacia Lugones, Cantilo y Ciudad Universitaria, circularán por Campos Salles.

• Las nuevas paradas funcionarán sobre Campos Salles desde este viernes.

PUENTE LABRUNA Las líneas 28 y 42 de colectivos cambian sus recorridos

Según informaron desde el Gobierno porteño, habrá alrededor de 15 agentes de tránsito en la zona para ordenar la circulación durante los primeros días de implementación.

Futuras obras en el puente Labruna

La obra del nuevo Puente Labruna fue impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño junto a AUSA y contempla la construcción de un puente paralelo al actual, que funcionará mano hacia el río.

Además, habrá una pasarela peatonal de 4 metros de ancho entre ambos puentes, con una bicisenda de 2,40 metros.

El nuevo puente funcionará como mano hacia el río y permitirá una circulación más fluida. El objetivo es duplicar la capacidad del cruce debido a que el viejo puente tenía solo un carril por sentido.

Además, se realizarán trabajos complementarios como el ensanche de la calle Campos Salles, una readecuación de veredas y bulevares, se van a reorganizar las isletas en Udaondo y se reubicarán paradas de colectivos.