Estafa virtual: una mujer perdió $9,5 millones tras intentar activar su tarjeta de crédito

El hecho fue caratulado como estafa y la Policía trabaja para identificar a los autores, rastreando el destino de los fondos transferidos. Según se informó, la víctima fue persuadida mediante modus operandi frecuente en delitos informáticos, que consiste en suplantar la identidad deentidades bancarias o financieras para obtener información confidencial y acceder a los fondos de los clientes.

Desde la entidad financiera recordaron que nunca solicitan transferencias para activar servicios ni envían mensajes por aplicaciones no oficiales. Además, recomendaron verificar siempre los canales de contacto y no compartir datos bancarios fuera de los medios oficiales para evitar ser blanco de estafas similares.