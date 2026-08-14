Estafa virtual: una mujer perdió $9,5 millones tras intentar activar su tarjeta de crédito
La víctima descubrió que había sido engañada al comunicarse con una falsa entidad bancaria.
Una mujer de 58 años denunció haber sido víctima de una estafa informática en la ciudad riojana de Chilecito luego de intentar activar una tarjeta de crédito a través de un canal no oficial. La maniobra, ejecutada mediante un falso operador que simuló pertenecer a una entidad financiera, terminó con la transferencia de más de 9,5 millones de pesos a la cuenta de un tercero y dio origen a una investigación judicial por el delito de estafa.
El episodio ocurrió durante la mañana del jueves, cuando la damnificada procuró comunicarse con el servicio de atención al cliente de su tarjeta. En ese contexto, fue derivada por un supuesto representante de la empresa a un número telefónico con prefijo de Córdoba para continuar el trámite mediante la aplicación WhatsApp.
A través de esta vía, los delincuentes, haciéndose pasar por representantes de la entidad, le indicaron que debía completar una serie de pasos para activar la tarjeta y evitar el bloqueo de sus cuentas. En medio de ese proceso, también la guiaron detalladamente para que realizara una transferencia bancaria de resguardo, bajo el argumento de proteger sus fondos.
Tras seguir las instrucciones, la víctima terminó por transferir desde su cuenta una suma millonaria a la cuenta de un tercero. De acuerdo con la información obtenida por Nueva Rioja, el monto total que fue denunciado era de 9.531.225 millones de pesos.
Una vez finalizada la operación, la mujer se contactó con el canal oficial de la entidad financiera para verificar la transacción. Allí le confirmaron que había sido víctima de un fraude y que los datos proporcionados en el procedimiento no correspondían a ningún procedimiento legítimo de la empresa.
El hecho fue caratulado como estafa y la Policía trabaja para identificar a los autores, rastreando el destino de los fondos transferidos. Según se informó, la víctima fue persuadida mediante modus operandi frecuente en delitos informáticos, que consiste en suplantar la identidad deentidades bancarias o financieras para obtener información confidencial y acceder a los fondos de los clientes.
Desde la entidad financiera recordaron que nunca solicitan transferencias para activar servicios ni envían mensajes por aplicaciones no oficiales. Además, recomendaron verificar siempre los canales de contacto y no compartir datos bancarios fuera de los medios oficiales para evitar ser blanco de estafas similares.
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