Cayó el "doctor estafa" en Almagro: se hacía pasar por neurocirujano para engañar a pacientes

Tras captar a las víctimas, les pedía dinero para comprar los insumos y, una vez que realizaban las transferencias, se daba a la fuga. Para no ser ubicado, cambiaba los chips de su celular, utilizaba otros nombres y comenzaba nuevamente el rally del engaño.

De la promesa al fraude: las denuncias contra el falso médico

El pedido de captura contra Thomas Llanes se ordenó tras una investigación realizada a raíz de la denuncia de un hombre que necesitaba conseguir de manera urgente una resonancia magnética con contraste para su cuñado, diagnosticado con un tumor óseo.

A través de una compañera de trabajo, el hombre consiguió el contacto de un tal “Doctor Lucas Miciones”, quien se presentó como supuesto jefe de Neurocirugía del Hospital Fernández.

El falso médico le aseguró que podía ayudarlo, pero afirmó que el hospital no contaba con el líquido de contraste, un insumo necesario para este tipo de estudios. A raíz de esto, le pidió que le realizara una transferencia de 110 mil pesos a una cuenta que estaba a nombre de Hernán Exequiel Almeida.

Después de que la víctima enviara el dinero, el supuesto neurocirujano le reclamó otros 30.000 mil pesos por el supuesto envío de los materiales.

La estafa se descubrió cuando el 10 de julio la familia se presentó en el Hospital Fernández y descubrió que no existía ningún médico llamado Lucas Miciones en el servicio de Neurocirugía.

En cuanto a Almeida, el hombre a cuyo nombre figuraba la cuenta que recibía las transferencias, fue detenido días atrás en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Fernando, donde trabajaba. La fiscalía lo imputó como partícipe necesario de la estafa.

Otra denuncia en Ituzaingó: le robó dinero a la mamá de un nene que murió por cardiopatía congénita

Otras de sus víctimas fueron Lilia Solange Palina y su hijo Bruno, un chico de 12 años, quien murió en mayo a causa de una cardiopatía congénita.

El único tratamiento posible para el nene era una angioplastía por cateterismo, que requería una válvula especial y un costo total de 75 millones de pesos en insumos y atención. Ante la imposibilidad de afrontar el gasto, Lilia inició una campaña solidaria en redes sociales para reunir el dinero y fue entonces cuando recibió un mensaje del “doctor Rivarola”, nombre real de uno de los médicos del Hospital Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del caso de Bruno.

Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires.

“Yo no tenía su celular. Con los médicos hablaba, pero a través del teléfono del servicio del hospital, nunca por celular. Sacó todos los datos de la publicación que yo hice con el presupuesto de los insumos que necesitaba para operar a Bruno y, al final de la imagen estaba el nombre del médico solicitante, Marcelo Rivarola”, reveló Lilia.

“Me hablaba en terminología clínica específica, con cosas que vos ponés en internet y te aparecen. Y me dejó en shock con lo que me transmitió: ‘los insumos de Bruno ya están’. Es el día de hoy que no me olvido de la emoción que me causó”, contó la mujer.”, relató la mujer en diálogo con Primer Plano Online.

Tras esto, el falso médico le dijo que solo restaba cubrir un seguro de traslado del equipamiento hasta el hospital, un gasto que Lilia ya contemplaba por gestiones previas. Mientras tanto, el estafador continuó alimentando la esperanza de la familia.

Lilia, que había reunido algo más de 800 mil pesos gracias a la campaña, aceptó y transfirió 660 mil pesos a la cuenta personal de Llanes. El comprobante, que envió por error a su hermana, fue clave para descubrir la maniobra: un familiar policía buscó los datos y confirmó que se trataba de una estafa. La víctima hizo la denuncia en la comisaría de La Lonja, en Pilar, pero el hombre ya había desaparecido.

Más denuncias en otras provincias: de médico a jugador de fútbol y representante de artistas

En Catamarca, una mujer denunció haber entregado unos 450mil pesos al acusado después de que le prometiera gestionar atención para una menor en el Hospital Garrahan y hasta una supuesta entrevista médica en Estados Unidos. Como parte de la estafa, le pidió dinero para comprar un insumo y realizar los estudios, y para tramitar las visas.

Otro antecedente data de 2023 en la localidad bonaerense de Cañuelas, donde Thomas Llanes fue acusado de hacerse pasar por neurocirujano para engañar a una familia. En ese caso, una mujer que padecía neuralgia del trigémino debía someterse a un tratamiento y el supuesto profesional pidió dinero para comprar líquido de contraste y otros elementos médicos.

Como parte de la investigación, se reveló que existen registros de denuncias en otras provincias donde suplantaba identidades para cometer las estafas: en 2011 se hizo pasar por Pablo Daniel Cantero, un ex futbolista de San Martín de Tucumán; en 2018 simuló ser representante del cantante Ulises Bueno para engañar a una mujer de Catamarca; y también fue señalado por estafas en Santiago del Estero y Misiones, siempre mediante identidades y promesas diferentes.