Brian Lanzelotta tomó una drástica decisión tras sufrir una estafa millonaria: "Me arruinaron"
El cantante aseguró que el golpe económico puso en riesgo su fábrica de papel higiénico y lo difícil que será afrontar los gastos.
Brian Lanzelotta atraviesa un momento crítico luego de denunciar que fue víctima de una estafa de $17 millones vinculada a un pedido de mercadería para su emprendimiento. El fuerte golpe económico dejó a su fábrica de papel higiénico al borde del cierre y lo obligó a analizar medidas drásticas para poder afrontar las deudas.
“Yo hace un año que vengo luchando, remándola para hacer que esto funcione. Y hoy, la verdad, me dejaron arruinado”, expresó el cantante durante una entrevista en América. La situación llegó a tal punto que comenzó a evaluar desprenderse de parte de los bienes que utiliza para trabajar.
Brian Lanzelotta evalúa vender todo para afrontar la deuda
El emprendimiento del cantante requiere importantes gastos mensuales. Entre ellos, debe afrontar $1.400.000 de alquiler, además de los costos de los insumos necesarios para mantener la producción.
Después de la estafa, Brian aseguró que ya no cuenta con el dinero suficiente para sostener el funcionamiento de la fábrica. “Yo ahora voy a tener que cerrar la fábrica porque tenía que pagar el alquiler ayer. Tenía que pagar los insumos ayer”, explicó.
Frente a este panorama, anticipó una de las decisiones que podría tomar para conseguir el dinero y cancelar las obligaciones pendientes: “Ahora seguramente tenga que vender el fondo de comercio, las máquinas. Cuando termine acá voy a salir a reventar la camioneta porque yo tengo que pagar la deuda”.
La crisis también comenzó a afectar su vida personal. Brian contó que durante los últimos días prácticamente no pudo compartir tiempo con sus hijos porque tuvo que dedicar todas sus horas a intentar sostener el emprendimiento y salir a repartir pedidos.
“Estuve toda la semana sin ver a mis hijos. Me quedé a dormir en el galpón”, relató, visiblemente angustiado.
El gesto de su hija que conmovió a Brian Lanzelotta
Durante la entrevista, el cantante también contó un momento que lo movilizó especialmente. Según relató, su hija se acercó al verlo llorando y decidió ofrecerle sus propios ahorros para ayudarlo.
“Mi hija ayer, cuando me vio llorando, me vino a traer la plata de los ratones, que es suyo: ‘Papá, te doy mis ahorros’”, contó.
La situación llevó a Brian a cuestionarse si puede continuar con el proyecto que comenzó hace un año. “Yo estoy destruido. No sé cómo voy a hacer”, reconoció.
Aunque durante la charla surgió la posibilidad de que sus seguidores pudieran ayudarlo económicamente, el cantante se mostró incómodo con esa alternativa y remarcó que prefiere generar ingresos a través de su trabajo.
“Me rompe las pe... tener que caer en la vergüenza de pedir prestado. ¿Por qué? Si yo laburo todos los días”, sostuvo.
Por ese motivo, explicó que quienes quieran darle una mano pueden hacerlo comprando productos de Bien Limpio, su emprendimiento, a través del contacto que difundió durante el programa.
Sin embargo, la angustia terminó por imponerse y Brian reconoció que incluso pensó en abandonar definitivamente la fábrica. “No quiero seguir ya con la fábrica. Mi señora me dice: ‘No seas boludo, no largues todo’, pero yo no tengo ganas”.
Finalmente, volvió a referirse a la posibilidad de vender su camioneta para saldar la deuda: “Ahora salgo de acá, voy a publicar la camioneta, la reviento, pago la deuda y me voy a hacer otra cosa. Porque ya está”.
La estafa de $17 millones dejó al cantante frente a una situación económica límite. Mientras busca una salida para cumplir con sus obligaciones, evalúa vender parte de sus bienes y hasta cerrar el emprendimiento que construyó durante el último año.
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