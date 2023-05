Productor salteño reconoce a su estafador y lo muele a golpes

“¿A quién saludas pedazo de carga?”, le lanzó el productor estafado, levantándose de la silla. Luego de que Casanovas se hiciera el desentendido, el hombre le propició el primer golpe.

“¿Te olvidaste? Es un delincuente, ¿No sabés quén es este? No vengas más por la zona, andate a la m... hijo de mil p..., ladrón! ¿Qué hacés cagándonos a los productores acá? ¿Sabés lo que nos cuesta a nosotros?”, le gritó.

Casanovas corrió diciendo “no quiero pelear”. “No, pelear no, seguro que no querés pelear ¡tenés que pagar!”, le exigió el productor enfurecido con el estafador.

Casanovas enfrenta varias causas judiciales en Rosario debido a estafas por una suma cercana a los 4.000.000 de dólares.

En Salta, la Justicia lo tiene en la mira por haber intentado realizar las mismas maniobras fraudulentas a empresarios del transporte de cereales.

En 2019, unas 70 familias realizaron una protesta frente al exclusivo country Mirasoles, en Funes, donde vivía el estafador. Según indicaron, el rosarino los había contratado para transportar la cosecha, pero nunca les pagó.