La desgarradora carta de la abuela de Agostina Vega a dos semanas del femicidio
Elizabeth y Miguel compartieron una masiva que redactaron a modo de despedida de su nieta de 14 años asesinada en Córdoba.
A dos semanas del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, su familia continúa con el pedido justicia. Su abuela Elizabeth, quien desde el primer momento encabezó la búsqueda de la adolescente, escribió una conmovedora carta para despedirla y para expresó todo su dolor: “Nuestros corazones están partidos en mil pedazos".
En el texto escrito a mano, Elizabeth reflejó toda la tristeza que atraviesa desde la pérdida de la joven. El mensaje, acompañado por el apoyo de Miguel Heredia, fue difundido como una forma de homenajear a la adolescente y mantener vivo su recuerdo.
“Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia”, expresó la abuela de la menor.
En la carta, la mujer habló sobre el sufrimiento que atraviesa la familia desde el femicidio y aseguró que resulta imposible encontrar palabras para explicar la ausencia tan dolorosa de su nieta. También recordó momentos cotidianos que compartieron juntas y que hoy se encuentran plasmados en fotos y videos guardados en su teléfono.
Entre los momentos más significativos, mencionó las conversaciones que mantenían antes de dormir, los preparativos para la esperada fiesta de 15 años y la ilusión con la que Agostina planificada cada detalle para ese día.
La carta completa de la abuela de Agostina Vega
Mi negra Bella,
Cómo podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos.
Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente.
Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’ como le decías desde que empezaste a hablar.
Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos, sacándole las pinturas a tu tía sin permiso.
Dios, quisiéramos despertar de esta pesadilla y que estés como todos los días de tu vida con nosotros.
Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia.
Te amamos y te amaremos siempre.
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