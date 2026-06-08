Proponen construir un túnel submarino para conectar Tierra del Fuego con Chile
El corredor submarino reemplazaría el actual cruce por ferry entre Punta Delgada y Bahía Azul. Cómo sería y cuánto costaría la obra.
Un grupo de especialistas de la Universidad de los Andes planteó la posibilidad de construir un túnel submarino en el Estrecho de Magallanes con el objetivo de unir Tierra del Fuego con el continente. La propuesta busca transformar la integración estratégica entre Chile y Argentina.
El proyecto incluiría la construcción de unos 3,7 kilómetros de ruta bajo el agua para unir Punta Delgada, en Chile, con Bahía Azul en Tierra del Fuego. El cruce actualmente se realiza mediante un servicio de ferry y tarda aproximadamente 30 minutos. Se trata del punto más agosto del estrecho.
Cómo sería el túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes
El académico Francisco Hernández, especialista de la Universidad de los Andes, asegura que la obra es técnicamente posible, pero presenta una alta complejidad debido a ciertas condiciones típicas de la zona. Pese a que se trata de una obra de menor longitud de otras como la del Eurotúnel, factores como las bajas temperaturas, el viento y la operación en una zona remota dificultan el proyecto de ingeniería.
Para llevar a cabo la construcción del túnel submarino en el Estrecho de Magallanes se necesita, en primer lugar, una campaña de investigación tanto geotécnica como geofísica. Los estudios deberían llevarse a cabo de manera muy exhaustiva debido a que resulta fundamental conocer la composición del suelo, detectar la presencia de fallas, medir la permeabilidad y evaluar la presión del agua en el lecho marino.
Para los expertos, la solución más conveniente sería el uso de una tuneladora, conocida por sus siglas en inglés TBM (Tunnel Boring Machine), es una máquina de enormes proporciones que funciona como un "topo mecánico" para excavar túneles continuos bajo tierra, reemplazando el uso de explosivos. Durante el proceso, excava todo el frente, extrae la tierra y reviste las paredes simultáneamente
El empleo de la tuneladora podría reemplazar así los métodos tradicionales de excavación en roca.
Por otra parte, al tratarse de un túnel bajo el agua, el diseño debe incluir sistemas de ventilación avanzados y estrictos protocolos contra incendios.
Cuánto costaría hacer un túnel entre Tierra del Fuego y Chile
Los cálculos preliminares estiman una inversión en torno a US$1.500 millones, una cifra que obliga a evaluar la rentabilidad social y estratégica. La viabilidad económica dependerá de la demanda de transporte, los beneficios para el turismo y la capacidad de sustituir definitivamente al sistema de barcazas.
Todo dependerá de los estudios respecto al costo-beneficio de la mega obra debajo del Estrecho de Magallanes.
A nivel económico, los especialistas sostienen que una obra de esta magnitud solo sería posible si existe un financiamiento binacional sólido.
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