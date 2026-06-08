Proponen construir un túnel submarino para conectar Tierra del Fuego con Chile

Para los expertos, la solución más conveniente sería el uso de una tuneladora, conocida por sus siglas en inglés TBM (Tunnel Boring Machine), es una máquina de enormes proporciones que funciona como un "topo mecánico" para excavar túneles continuos bajo tierra, reemplazando el uso de explosivos. Durante el proceso, excava todo el frente, extrae la tierra y reviste las paredes simultáneamente

tunel Estrecho de Magallanes La obra se llevaría a cabo en la parte más angosta del Estrecho de Magallanes

El empleo de la tuneladora podría reemplazar así los métodos tradicionales de excavación en roca.

Por otra parte, al tratarse de un túnel bajo el agua, el diseño debe incluir sistemas de ventilación avanzados y estrictos protocolos contra incendios.

Cuánto costaría hacer un túnel entre Tierra del Fuego y Chile

Los cálculos preliminares estiman una inversión en torno a US$1.500 millones, una cifra que obliga a evaluar la rentabilidad social y estratégica. La viabilidad económica dependerá de la demanda de transporte, los beneficios para el turismo y la capacidad de sustituir definitivamente al sistema de barcazas.

Todo dependerá de los estudios respecto al costo-beneficio de la mega obra debajo del Estrecho de Magallanes.

A nivel económico, los especialistas sostienen que una obra de esta magnitud solo sería posible si existe un financiamiento binacional sólido.