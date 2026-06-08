Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier fue dado de alta

Finalmente, ese lunes, luego de que el imputado sea sometido a nuevas pericias y revisiones médicas, las autoridades confinaron que Barrelier había sido dado de alta y que se encontraba en buen estado de salud.

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina, la salida de Barrelier del hospital abrió la posibilidad de que el fiscal Raúl Garzón ordene indagarlo nuevamente.

La abuela de Agostina Vega confirmó que el segundo detenido acompañó a la madre a hacer la denuncia

Elizabeth aseguró que conocía a Osvaldo Fasseta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega, debido a que fue él quien acompañó a Melisa Herdia, la madre de la adolescente, a realizar la denuncia horas después de que se desconociera su paradero.

“Yo a ese personaje lo conocí ese mismo domingo porque él acompañó a mi hija a hacer la denuncia”, afirmó la abuela de la menor.

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Además de acompañar a Melisa a la comisaría, Fassetta estaba presente cuando las autoridades hicieron las primeras inspecciones en la casa del principal sospechoso. “Sé que a él le prestaban o le alquilaban en lo de Barrelier y él fue quien le habilitó a la Policía para que entraran a la casa”, precisó Elizabeth.

Fasseta, quien vivía en una habitación dentro de la casa de Barrelier, está detenido y sospechado de haber encubierto el femicidio. El hombre de 47 años fue arrestado el jueves a pedido del fiscal Raúl Garzón e imputado por presunto encubrimiento agravado.

Separado, padre de dos hijos y vinculado al rubro de la construcción, pero con problemas laborales, el sujeto estaba pasando por una complicada situación económica, que lo habrían llevado a aceptar compartir vivienda con el principal sospechoso.

Para los investigadores, Fasseta habría tenido un rol importante en el marco de la búsqueda de Agostina; es decir, habría tenido información vital que ocultó a las autoridades durante el cautiverio y asesinato de la adolescente, por lo cual fue imputado por “encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género”.