Estafas turísticas en auge: claves legales y consejos para proteger al viajero argentino

Una de las modalidades más frecuentes comienza antes de viajar. A través de plataformas clonadas de sitios como Booking o Airbnb, los delincuentes capturan datos personales y bancarios. Crean dominios casi idénticos a los originales y replican su diseño. La víctima paga, recibe un comprobante falso y recién descubre el engaño al llegar al hotel, cuando la reserva no existe.

2. Clonación y fraude con tarjetas de crédito

Puede ocurrir en comercios comprometidos (restaurantes, estaciones de servicio, tiendas) o durante reservas online infectadas con software malicioso. Con los datos completos de la tarjeta, el delincuente realiza compras online y la víctima suele detectarlo días o semanas después.

“Legalmente, esto constituye estafa agravada por el uso de medios electrónicos y potencialmente falsificación de documentos digitales. Es estos casos es crucial entender que en Argentina, bajo la Ley de Protección al Consumidor, el titular de la tarjeta tiene ciertos derechos respecto de transacciones fraudulentas. Sin embargo, el proceso de recuperación puede ser lento y engorroso, especialmente si el comercio o la entidad emisora no actúan de inmediato”, alerta García Vautrin.

3. Páginas falsas de pasajes aéreos

Este tipo de fraude puede frustrar por completo un viaje. Se presenta en tres modalidades:

Sitios clonados de aerolíneas, donde la reserva nunca existió.

Reventa de pasajes comprados con datos robados, que luego son anulados por la aerolínea.

Pseudointermediarios que cobran y desaparecen sin emitir el pasaje.

4. Fraudes con servicios adicionales

Incluyen excursiones, traslados o tours que se pagan por adelantado y nunca se concretan, o servicios que existen pero son muy distintos a lo prometido, lo que dificulta su encuadre legal como estafa.

¿Cómo evitar estafas en vacaciones?

1. Verificación rigurosa del sitio web y el dominio

Revisar cuidadosamente la URL y el dominio.

Confirmar la presencia del candado de seguridad (HTTPS).

Verificar el certificado SSL.

Investigar el dominio con herramientas como WHOIS o DNSChecker.

Usar verificadores de reputación de sitios.

Priorizar aplicaciones oficiales cuando sea posible.

2. Proteger los datos bancarios y contraseñas

No compartir datos de tarjetas por teléfono, mail o mensajes.

Usar contraseñas únicas y robustas.

Activar la autenticación de dos factores.

Monitorear extractos bancarios durante y después del viaje.

Considerar tarjetas virtuales o límites de compra reducidos.

3. Utilizar canales de pago seguros y verificables

Evitar transferencias bancarias internacionales.

Priorizar tarjeta de crédito sobre débito.

Usar plataformas de pago confiables.

Desconfiar de pagos en criptomonedas o cuentas personales.

Guardar todos los comprobantes.

4. Investigar y verificar previamente

Buscar reseñas y presencia en redes sociales.

Verificar teléfonos y correos en fuentes independientes.

Desconfiar de precios demasiado bajos.

Consultar a terceros antes de pagar.

Verificar acreditaciones y registros oficiales.

Leer términos y condiciones.

Pasos para la denuncia y recuperación

Denunciar de inmediato al banco o entidad de pago.

Presentar denuncia policial.

Acudir a la Fiscalía correspondiente, especialmente en delitos informáticos.

Contactar a organismos de defensa del consumidor.

Reportar el fraude a las plataformas oficiales involucradas.

Evaluar asesoramiento legal especializado.

Las estafas turísticas en Argentina están en expansión y se apoyan en tecnología, urgencia y manipulación emocional. Sin embargo, la prevención y la información siguen siendo las herramientas más eficaces.

“La información sobre patrones de fraude es valiosa para la investigación penal y puede resultar en el desmantelamiento de operaciones criminales. Finalmente, la educación del consumidor es fundamental. Un turista informado es un turista seguro, y una comunidad educada en cuestiones de seguridad digital es una comunidad más resiliente frente a la delincuencia electrónica. Para disfrutar las vacaciones sin preocupaciones, la prevención es siempre la mejor estrategia”, concluye Andrés García Vautrin.