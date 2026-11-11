Estela de Carlotto le envió una carta al papa León XIV: "Que nos acompañe en la búsqueda de los nietos"
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le envió una carta al sumo pontífice con un reclamo central vinculado a los derechos humanos.
Estela de Carlotto aprovechó la visita del papa León XIV a la Argentina para hacerle llegar un pedido especial. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le envió una carta al sumo pontífice en la que solicitó el compromiso de la Iglesia para colaborar con la búsqueda de los nietos y nietas que todavía desconocen su verdadera identidad.
El mensaje fue entregado en el marco de las actividades que el Papa encabezó en la Basílica de Luján. A través del documento, el organismo de derechos humanos le dio la bienvenida al país y planteó la importancia de profundizar el trabajo conjunto para esclarecer lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar.
"Desde Abuelas de Plaza de Mayo queremos darle la bienvenida a la Argentina y solicitarle que acompañe y se comprometa con la búsqueda de nuestros nietos y nietas, alrededor de 300 hombres y mujeres que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar y a quienes se les falseó la identidad", expresa uno de los pasajes centrales de la carta.
Qué le pidió Estela de Carlotto al papa León XIV
En el texto, Abuelas de Plaza de Mayo recordó que su tarea comenzó hace casi cinco décadas y que todavía continúa la búsqueda de cientos de personas que fueron separadas de sus familias cuando eran niños y niñas.
La organización también hizo referencia al vínculo que mantuvo con el Vaticano durante el pontificado de Francisco. En ese sentido, destacó los encuentros y las gestiones impulsadas para avanzar en la apertura de archivos de la Iglesia que pudieran aportar información sobre el destino de los nietos apropiados y de sus padres desaparecidos.
"El Papa Francisco manifestó siempre su disposición a colaborar e impulsó gestiones que abrieron un camino de diálogo y reflexión dentro de la Iglesia sobre su actuación durante el terrorismo de Estado", señalaron. A partir de esos antecedentes, la organización expresó su expectativa de que León XIV continúe ese camino y profundice la colaboración institucional. "Confiamos en que usted podrá dar continuidad a este trabajo y profundizarlo", manifestaron.
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