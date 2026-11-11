Estela de Carlotto le envió una carta al papa León XIV: "Que nos acompañe en la búsqueda de los nietos"

"Desde Abuelas de Plaza de Mayo queremos darle la bienvenida a la Argentina y solicitarle que acompañe y se comprometa con la búsqueda de nuestros nietos y nietas, alrededor de 300 hombres y mujeres que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar y a quienes se les falseó la identidad", expresa uno de los pasajes centrales de la carta.