El pasaporte argentino es uno de los más fuertes del mundo: en qué puesto quedó dentro del ranking global
Es el documento de identidad que nos representa en otras tierras, y cumple su función con éxito sin necesidad de visado en 105 países.
Puede que haya una parte de la población argentina con derecho a tramitar otras ciudadanías, y los documentos correspondientes, pero para quienes sólo tengan el DNI local hay una excelente noticia: el pasaporte argentino quedó en el puesto 32 de los más fuertes del mundo en 2026 y es el segundo de Sudamérica, por debajo de Brasil.
"El pasaporte de Argentina figura entre los 40 primeros de la clasificación mundial de pasaportes. El número de países con entrada sin visado es 105, el de países que ofrecen visado a la llegada es 31, el de países que exigen una autorización electrónica de viaje es 9 y el de países que exigen visado es 53", consta en el ránking elaborado por Passport Reports.
Las cifras fueron actualizadas el 1o de noviembre de 2026 y revisadas el 8 de noviembre, y se comprobó que la Argentina está en el segundo lugar de Sudamérica, detrás de Brasil y por delante de Chile, con una puntuación de movilidad de 145 y acceso sin visa o mediante procedimientos de entrada simplificados al 73,2 % de los destinos evaluados.
Hace apenas dos años el país había quedado en el puesto 33 para luego subir al 31 en 2025.
Como punto de referencia, los pasaportes de España e Italia quedaron en el puesto 9 del ranking de PR, el de los Estados Unidos figuró en el puesto 27, sólo 5 lugares arriba de nuestro país.
Además, la posición regional también se refleja en las clasificaciones de organizaciones internacionales, porque la Argentina ocupa el segundo lugar entre los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el segundo puesto entre los cinco países considerados en la clasificación del MERCOSUR.
Los ciudadanos argentinos disponen de acceso sin visa a países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México, China y Japón. En otros destinos, la entrada está sujeta a procedimientos adicionales como, por ejemplo, Reino Unido, Nueva Zelanda, Corea del Sur e Israel que figuran clasificados bajo el sistema de autorización electrónica de viaje.
Egipto e Indonesia piden visa a la llegada, con alternativas de visa electrónica disponibles y una estancia máxima de 30 días.
Algunos países clasificados como accesibles sin visa mantienen requisitos específicos de registro. Singapur aparece con una tarjeta de llegada y una estancia indicada de 30 días, mientras que Tailandia figura con tarjeta de llegada y una referencia de 90 días.
Por otra parte, Estados Unidos y Canadá aún requieren visa para los titulares de pasaportes argentinos, aunque desde Washington aseguraron más de una vez durante el gobierno de Javier Milei que el país podría entrar al programa de "visa waiver".
Este año el listado quedó encabezado por el pasaporte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), país del Golfo Persa que tiene frente a sus costas la pulseada entre Irán y los Estados Unidos por el Estrecho de Ormuz, sin por eso ver debilitados los documentos de sus ciudadanos.
Al de los EAU le sigue el pasaporte de Singapur, país asiático que supo liderar más de una vez el conteo, y el Top 5 cierra con otros vecinos: Japón, Malasia y Corea del Sur.
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