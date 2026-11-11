El pasaporte argentino es uno de los más fuertes del mundo: en qué puesto quedó dentro del ranking global

Además, la posición regional también se refleja en las clasificaciones de organizaciones internacionales, porque la Argentina ocupa el segundo lugar entre los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el segundo puesto entre los cinco países considerados en la clasificación del MERCOSUR.

Los ciudadanos argentinos disponen de acceso sin visa a países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México, China y Japón. En otros destinos, la entrada está sujeta a procedimientos adicionales como, por ejemplo, Reino Unido, Nueva Zelanda, Corea del Sur e Israel que figuran clasificados bajo el sistema de autorización electrónica de viaje.

Egipto e Indonesia piden visa a la llegada, con alternativas de visa electrónica disponibles y una estancia máxima de 30 días.

Algunos países clasificados como accesibles sin visa mantienen requisitos específicos de registro. Singapur aparece con una tarjeta de llegada y una estancia indicada de 30 días, mientras que Tailandia figura con tarjeta de llegada y una referencia de 90 días.

Por otra parte, Estados Unidos y Canadá aún requieren visa para los titulares de pasaportes argentinos, aunque desde Washington aseguraron más de una vez durante el gobierno de Javier Milei que el país podría entrar al programa de "visa waiver".

Este año el listado quedó encabezado por el pasaporte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), país del Golfo Persa que tiene frente a sus costas la pulseada entre Irán y los Estados Unidos por el Estrecho de Ormuz, sin por eso ver debilitados los documentos de sus ciudadanos.

Al de los EAU le sigue el pasaporte de Singapur, país asiático que supo liderar más de una vez el conteo, y el Top 5 cierra con otros vecinos: Japón, Malasia y Corea del Sur.