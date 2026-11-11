Estela de Carlotto llegó a Luján para acompañar la misa del papa León XIV
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo llegó a la Basílica para presenciar la histórica misa del papa León XIV y entregarle un petitorio institucional.
En el marco del multitudinario cierre de la gira pastoral del papa León XIV por la Argentina, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, arribó este miércoles por la mañana a la Basílica de Luján para presenciar la histórica celebración eucarística.
La referente de los derechos humanos se sumó a las personalidades destacadas que se ubicaron en las inmediaciones del altar principal instalado en la Plaza de Belgrano, en una jornada signada por la masiva concurrencia de fieles de todo el país.
Pedido institucional y expectativas por el encuentro
La presencia de Carlotto en Luján cobra una relevante significación política y social. Tras las cartas enviadas en los últimos días por los organismos de derechos humanos, se prevé que la titular de Abuelas le entregue en mano un petitorio institucional al Pontífice.
Entre los puntos centrales del reclamo formulado al Vaticano se destaca el pedido de expulsión del estado clerical de Christian von Wernich, el ex capellán de la Policía Bonaerense condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Carlotto comparte el sector reservado para invitados especiales junto a otros referentes del sector como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y dirigentes del arco político bonaerense y nacional.
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