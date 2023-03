Estela de Carlotto rechazó el envío del Ejército a Rosario

Pero las declaraciones de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo mutaron a lo largo de la jornada: en una primera entrevista sobre el tema con Radio El Destape la referente de Derechos Humanos aseguró que "si no lo hacen las Fuerzas Armadas, ¿quiénes lo van a hacer?" en referencia al trabajo de urbanización pendiente en Rosario.

Horas más tarde, Carlotto se refirió a la posible llegada de miembros del Ejército a Rosario, aunque sea para tareas de logística, ingeniería y construcción de puentes y otras obras de infraestructura.

"Mirá, yo te voy a decir: la primera persona que me llamó, que no la pude ubicar de nuevo... Me equivoqué tremendamente cuando acepté (la idea de) que esté el Ejército", afirmó Estela de Carlotto en el programa "Argenzuela" que conduce Jorge Rial por Radio 10.

"Las Fuerzas Armadas tienen que estar en otro lado, no pueden estar en un pueblo que está lleno de problemas; las de seguridad, sí. Tienen que estar en su lugar, en los cuarteles, para otras cosas y bien preparaditos", insistió.

"Pero la defensa la tiene que hacer otro grupo de gente que tenga el poder y que no sean ellos, sino otras fuerzas de seguridad", insistió.

"Yo me equivoqué tanto, hablé con Navarro y me equivoqué. ¿Cómo dije que tiene que estar el Ejército? A mis 92 años, si me equivoco, me tienen que disculpar", expresó en referencia a su charla con el conductor de El Destape Radio.