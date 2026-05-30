VTV: cuál es el requisito clave para realizar la verificación vehicular
En caso de transitar sin este requisito indispensable, el conductor se expone a multas elevadas. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles obligatorios para circular con un vehículo, cuyo objetivo central radica en asegurar que cada unidad cumpla con las condiciones mínimas de seguridad. A través de una exhaustiva inspección, se analiza el correcto rendimiento de los neumáticos, luces y frenos, entre otros componentes.
Más allá de ser obligatorio, este trámite cumple una función preventiva: detectar posibles fallas antes de que se conviertan en un problema mayor. No aprobar este trámite está relacionado no solo con desperfectos mecánicos, sino también con la falta de elementos de seguridad. Circular sin la VTV vigente puede derivar en sanciones económicas y otras penalidades.
Qué requisito es clave para hacer la VTV
En la inspección de la VTV no se evalúa únicamente el funcionamiento del auto, sino también que cuente con el equipamiento de seguridad exigido por la normativa vigente. Entre los elementos que se controlan se encuentra el kit de primeros auxilios, que debe estar completo y ubicado en un lugar de fácil acceso dentro del vehículo.
Además, se revisa que el matafuegos esté en condiciones adecuadas, correctamente fijado y dentro de su fecha de vigencia, junto con la presencia de balizas portátiles para situaciones de emergencia.
También se presta atención al estado de los cinturones de seguridad, verificando que funcionen sin inconvenientes. La ausencia o el mal estado de cualquiera de estos elementos puede impedir la aprobación del trámite hasta que se regularice la situación.
Cuáles son todos los requisitos de la VTV
Además del estado general del vehículo, es obligatorio acudir a la VTV con la documentación completa y vigente:
- DNI vigente
- Licencia de conducir al día
- Seguro del vehículo vigente
- Constancia de pago del turno
- Cédula verde o azul (si corresponde)
- Título de propiedad del vehículo
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario