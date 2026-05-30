VTV: cuál es el requisito clave para realizar la verificación vehicular

También se presta atención al estado de los cinturones de seguridad, verificando que funcionen sin inconvenientes. La ausencia o el mal estado de cualquiera de estos elementos puede impedir la aprobación del trámite hasta que se regularice la situación.

Cuáles son todos los requisitos de la VTV

Además del estado general del vehículo, es obligatorio acudir a la VTV con la documentación completa y vigente: