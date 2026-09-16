Estremecedor: la autopsia de la aspirante a gendarme en San Juan confirmó que estaba embarazada
Camila Vecchiarello fue asesinada por su expareja el pasado domingo a la madrugada. Carlos Gonzalo Riveros dejó una carta confesando el crimen.
Un giro significativo ha tenido la investigación sobre el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, la joven aspirante a gendarme oriunda de San Juan. La autopsia ha revelado un dato estremecedor: la joven estaba embarazada al momento de su muerte.
Este hallazgo, confirmado por el examen forense, se ha convertido en una pieza fundamental para la investigación que llevan adelante las autoridades. Según los primeros informes de los especialistas que realizaron la pericia, se trataba de una gestación muy reciente, de apenas unas semanas.
De acuerdo con la principal hipótesis que manejan los investigadores a esta hora, ni la propia Camila Vecchiarello ni su esposo, Carlos Gonzalo Rivero, sabían del embarazo cuando se produjo el mortal ataque.
El informe forense se incorporó al expediente en el que Rivero está imputado. Según la investigación que encabeza la Fiscalía de Delitos Especiales, el acusado atacó a la víctima con dos armas blancas en el departamento que alquilaban en Barreal, mientras completaban el curso de ingreso a la Gendarmería Nacional.
Quién era Camila Vechiarello, la aspirante a gendarme asesinada en San Juan
Camila tenía 26 años y era oriunda de Rosario, Santa Fe. Tiempo atrás había tomado la decisión de mudarse a San Juan para comenzar una etapa vinculada con su proyecto personal y profesional. Su objetivo era ingresar a Gendarmería Nacional, por lo que se instaló en la localidad de Barreal, donde realizaba la instrucción correspondiente.
La joven compartía ese camino con su pareja. Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, también había realizado la formación para ingresar a Gendarmería. Sin embargo, según la información publicada por Tiempo de San Juan, había sido separado recientemente del instituto.
Ese vínculo entre ambos quedó ahora en el centro de la investigación judicial.
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