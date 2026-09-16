Estremecedor: la autopsia de la aspirante a gendarme en San Juan confirmó que estaba embarazada.

La joven compartía ese camino con su pareja. Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, también había realizado la formación para ingresar a Gendarmería. Sin embargo, según la información publicada por Tiempo de San Juan, había sido separado recientemente del instituto.

Ese vínculo entre ambos quedó ahora en el centro de la investigación judicial.