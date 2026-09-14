Femicidio de la aspirante a oficial de Gendarmería asesinada en San Juan: su novio confesó todo en una carta

Femicidio en San Juan

Camila Vechiarello, de 26 años, se había mudado de Rosario, Santa Fe, a la localidad de Barreal, en el departamento sanjuanino de Calingasta, para cumplir con su objetivo de ingresar a Gendarmería.

La joven estaba en pareja con Carlos Gonzalo Riveros, de 25, que había llegado a San Juan desde Tartagal, en Salta, con el mismo plan.

Algunos testigos afirmaron que Vechiarello y Riveros estaba casado con la víctima, aunque "eso está pendiente de verificación", según el fiscal.

San Juan: así se ve por dentro la casa donde ocurrió el femicidio de la aspirante a oficial de Gendarmería.

Los planes de la pareja cambiaron cuando él quedó afuera del proceso de selección y ella pudo avanzar, explicó, y eso sería un móvil del crimen.

"Se podría hablar de un femicidio, no descartamos ninguna línea investigativa", señaló el funcionario judicial, aunque reconoció que es muy temprano en la investigación para dar por resuelto el caso.

Una vez fuera de peligro y con el alta médica, Riveros quedó detenido como principal sospechoso por el crimen de su pareja, que habría sido apuñalada.

La Justicia de San Juan tiene tres días para llevar a cabo la audiencia de formalización del caso.