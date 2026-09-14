Femicidio de la aspirante a oficial de Gendarmería asesinada en San Juan: su novio confesó todo en una carta
La Policía de San Juan encontró a la víctima en su domicilio, con el principal sospechoso recostado sobre su cuerpo y herido en un intento de quitarse la vida.
La Justicia de San Juan avanza en la investigación del femicidio de Camila Vechiarello, la aspirante a oficial de Gendarmería que fue asesinada por su pareja, quien luego intentó quitarse la vida. Una de las hipótesis del caso es que el hombre se desquitó con ella porque fue expulsado del programa de ingreso a la fuerza pública.
El fiscal de la UFI Delitos Especiales Adolfo Díaz explicó a medios de San Juan como Diario Huarpe que el "posible móvil" del femicido de Camila puede haber sido el hecho de que la joven de 26 años sí había sido seleccionada para ser aspirante a oficial de Gendarmería, mientras que su novio, Carlos Riveros, había sido desafectado.
Riveros, de 25 años, intentó quitarse la vida tras apuñalar a su pareja en la casa que compartían en la localidad de Barreal, departamento de Calingasta.
Antes, el hombre dejó una nota en la que le pedía perdón a su familia por querer quitarse la vida, y a la de Camila por matarla, lo que constituye una confesión de parte.
Los investigadores policiales retiraron de la casa no sólo la nota manuscrita sino también un cuchillo ensangrentado -la posible arma utilizada en el femicidio- y prendas de la pareja, como una zapatilla o una toalla.
Femicidio en San Juan
Camila Vechiarello, de 26 años, se había mudado de Rosario, Santa Fe, a la localidad de Barreal, en el departamento sanjuanino de Calingasta, para cumplir con su objetivo de ingresar a Gendarmería.
La joven estaba en pareja con Carlos Gonzalo Riveros, de 25, que había llegado a San Juan desde Tartagal, en Salta, con el mismo plan.
Algunos testigos afirmaron que Vechiarello y Riveros estaba casado con la víctima, aunque "eso está pendiente de verificación", según el fiscal.
Los planes de la pareja cambiaron cuando él quedó afuera del proceso de selección y ella pudo avanzar, explicó, y eso sería un móvil del crimen.
"Se podría hablar de un femicidio, no descartamos ninguna línea investigativa", señaló el funcionario judicial, aunque reconoció que es muy temprano en la investigación para dar por resuelto el caso.
Una vez fuera de peligro y con el alta médica, Riveros quedó detenido como principal sospechoso por el crimen de su pareja, que habría sido apuñalada.
La Justicia de San Juan tiene tres días para llevar a cabo la audiencia de formalización del caso.
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