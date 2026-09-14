Cierra la histórica fábrica de Tía Maruca en San Juan, tras 20 años: decenas de empleados en la calle.

Pese a los intentos por sostener el esquema productivo y reestructurar turnos, la dirección de la compañía consideró inviable la continuidad del complejo fabril y bajó definitivamente sus persianas. Con este cierre se apagan los motores de un complejo emblemático para Albardón, mientras se abre un panorama de incertidumbre laboral y negociaciones respecto de las indemnizaciones de la plantilla afectada.