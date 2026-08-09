Tragedia en Córdoba: un nene de tres años murió tras ser atacado por un perro pitbull

Tras el trágico desenlace, la causa quedó bajo la órbita de la Justicia y de las dependencias policiales correspondientes para esclarecer la mecánica exacta del ataque.

En el marco de las averiguaciones preliminares, trascendió que el can pertenecería a vecinos de la zona, un dato clave que ahora los investigadores analizan para determinar las responsabilidades penales y civiles del caso.

Se trata del segundo caso de ataque de un perro considerado potencialmente peligroso dejando una víctima fatal en menos de tres meses en esa provincia.

En mayo, una nena de cuatro años murió tras ser atacada por un perro de raza mestiza en la ciudad de Cosquín. El animal la había atacado en un predio ubicado cerca de la vivienda de la víctima y le provocó graves heridas, principalmente en la zona del cuello.