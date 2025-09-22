Día de la Primavera brutal: mujeres se trenzaron en una pelea a la salida de un boliche

Otra de las participantes fue prácticamente arrastrada por el asfalto, mientras a los gritos los testigos pedían que la pelea llegara a su fin.

Incluso, en el violento altercado se ve intervenir a un joven, que también fue golpeado por otras dos chicas.

Mientras que algunos pedían que cesara la violencia, otros se burlaban de las jóvenes. La policía brilló por su ausencia y fueron los mismos jóvenes que salían del boliche quienes intentaban separar a las involucradas.

Batalla campal en un boliche de Palermo: dos jóvenes fueron apuñalados

Dos jóvenes de 18 y 26 años resultaron heridos de arma blanca tras una violenta pelea que se registró este jueves a la madrugada a la salida de un reconocido boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la puerta del boliche Ink, ubicado en la avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy, donde se desplegó un amplio operativo para asistir a las víctimas.

Video: así fue la pelea a la salida de un boliche en Palermo

batalla campal boliche INK

En las redes sociales trascendieron videos de una pelea que tuvo lugar a una cuadra del boliche, donde se ve a un grupo de jóvenes enfrentándose contra otros dos, mientras una mujer intenta detenerlos.

Según trascendió, los incidentes comenzaron en el interior del boliche, al parecer, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico en medio de la pista.

Cuando el joven identificó al ladrón, lo enfrentó y se inició una pelea entre la víctima y otras cinco personas. Más tarde, en la puerta del boliche, el conflicto derivó en una batalla campal que dejó a dos jóvenes heridos de arma blanca.

Las víctimas, luego de la asistencia del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), fueron trasladadas en una ambulancia privada al shock room del Hospital Fernández, donde permanecen internados sin riesgo de vida.

“Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

En tanto, personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar detuvo a al menos cinco personas sospechosas que fueron trasladadas a la comisaría de la zona.