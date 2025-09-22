Alerta por tormentas y viento: el preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional para Buenos Aires
El organismo lanzó advertencias para este lunes para diferentes zonas del país, en el marco de un inicio de semana con condiciones del clima adversas.
Sigue el clima inestable en buena parte del país para el inicio de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este lunes sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, y por viento, con varias zonas afectadas entre las que se encuentran algunas de Buenos Aires.
Por un lado, rige un aviso de nivel amarillo por tormentas para zonas de Misiones y Formosa. En algunos casos, la advertencia sube a alerta naranja.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba este lunes 22 de septiembre para toda la costa de Buenos Aires y regiones de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Alerta por tormentas y granizo
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas fundamentalmente por abundantes lluvias, además de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 75 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
En tanto, para las zonas con alerta naranja, el aviso indica que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
