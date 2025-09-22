Alerta por tormentas y viento: el preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional para Buenos Aires

image Mapa de alerta por tormentas y granizo para este lunes. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

En tanto, para las zonas con alerta naranja, el aviso indica que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento fuerte

La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

image Alerta por viento fuerte en zonas de la costa de Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.