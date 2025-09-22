Video: robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a su pileta

En un segundo video publicado por el agresor, de quien por el momento no trascendió la identidad, se ve a los dos gansos nadando en una pileta en el parque de una casa. Ambos videos dan cuenta de una crueldad absoluta.

hombre roba gansos del lago de palermo

La situación resulta cruel no solo por el hecho de haber robado a los gansos de su hábitat sino también por lo peligroso y dañino que resulta para la salud de estas aves acuáticas estar en contacto con agua tratada con cloro.

Los gansos, al estar en contacto con el cloro - un químico utilizado para el mantenimiento del agua por su capacidad desinfectante - pueden sufrir una irritación en la piel, los ojos y las almohadillas de sus patas.

También pueden contraer problemas en sus vías respiratorias al inhalar vapores de cloro o incluso tragar agua tratada con esta sustancia, lo que a su vez puede provocarles graves enfermedades gastrointestinales.

El contacto con el cloro a los gansos además podría provocarle un daño en las plumas de estas aves acuáticas.

A estos efectos se le suma el estrés sufrido por las aves al ser retiradas de manera brusca del hábitat al que están acostumbradas y donde pasaban sus días alternando entre el agua y la tierra, donde se alimentan de pastos y hierbas. El entorno artificial y químico puede generarles ansiedad o comportamientos defensivos.