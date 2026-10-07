Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación para reclamar por el financiamiento universitario
Alumnos de distintas facultades irrumpieron en el Palacio Pizzurno y realizaron una sentada en el hall. Exigen la aplicación efectiva del presupuesto.
Una masiva movilización estudiantil irrumpió este miércoles en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Cientos de jóvenes universitarios de distintas casas de altos estudios ocuparon el hall principal del emblemático Palacio Pizzurno para visibilizar su reclamo ante las autoridades y exigir garantías sobre la cobertura de los recursos operativos para las facultades públicas.
Reclamos por presupuesto y condiciones de estudio
Durante la jornada, las agrupaciones estudiantiles desplegaron pancartas y realizaron una medida de protesta pacífica en el interior del inmueble con el objetivo de elevar formalmente un petitorio a los funcionarios del área. Entre las principales demandas de la comunidad educativa figuran la urgente actualización de las partidas presupuestarias, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, y el cumplimiento de los mecanismos de financiamiento destinados a asegurar el funcionamiento básico de las instituciones académicas.
Tensión en el Palacio Pizzurno
La permanencia de los manifestantes dentro del edificio se mantuvo durante varias horas bajo una fuerte presencia policial en los alrededores del predio. Representantes estudiantiles advirtieron que continuarán con las medidas de fuerza en caso de no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades nacionales, mientras crece la expectativa en la comunidad universitaria tras la entrega del documento formal en las oficinas oficiales.
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