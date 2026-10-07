Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación para reclamar por el financiamiento universitario

Reclamos por presupuesto y condiciones de estudio

Durante la jornada, las agrupaciones estudiantiles desplegaron pancartas y realizaron una medida de protesta pacífica en el interior del inmueble con el objetivo de elevar formalmente un petitorio a los funcionarios del área. Entre las principales demandas de la comunidad educativa figuran la urgente actualización de las partidas presupuestarias, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, y el cumplimiento de los mecanismos de financiamiento destinados a asegurar el funcionamiento básico de las instituciones académicas.