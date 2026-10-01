Ranking QS: la UBA se mantiene en el top 10 regional, pero el país obtuvo el balance más negativo de la región

“El posicionamiento de la UBA entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica. Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, no docentes, científicos, y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, continúan trabajando por y para todas y todos los argentinos”, dijo su rector, Ricardo Gelpi.

Entre las principales mejoras aparece la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que avanzó del puesto 33 al 30 y logró ingresar entre las 30 mejores de la región. También subió la Universidad de San Andrés (UdeSA), del puesto 51 al 44, mientras que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) pasó del 102 al 94 y alcanzó su mejor posición histórica en esta clasificación.

En tanto, la Universidad Torcuato Di Tella cayó del puesto 48 al 65 (-17); la Universidad Nacional de Rosario bajó del 62 al 72 (-10); la Universidad Tecnológica Nacionalretrocedió del 115 al 136 (-21); el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) cayó del 97 al 117 (-20); la Universidad Nacional de Mar del Plata bajó del 110 al 129 (-19); y la Universidad de Belgrano tuvo una de las caídas más pronunciadas, al pasar de un puesto 134 a la banda 181-190.