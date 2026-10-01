Ranking QS: la UBA se mantiene en el top 10 regional, pero el país obtuvo el balance más negativo de la región
Los autores del ranking vincularon el desempeño del sistema universitario nacional con los recortes en el presupuesto y el impacto en salarios e investigación.
Por segundo año consecutivo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó en el décimo puesto regional. Así lo mostró el QS World University Rankings 2027: América Latina y el Caribe, publicado hoy. Sin embargo, el país volvió a mostrar malos resultados en un ranking universitario registrando la mayor tasa de descenso de la región. Entre las universidades argentinas rankeadas, 17 bajaron de posición, ocho subieron y 20 se mantuvieron sin cambios.
La organización asoció este desempeño con “el impacto de las continuas restricciones financieras”, pero destacó que las universidades argentinas conservan fortalezas en reputación académica, reconocimiento entre empleadores y recursos docentes. Entre 2023 y 2025, la inversión nacional en educación cayó 41,2%; la destinada a las universidades públicas, 28,9%; y la de investigación científica, 43,9%.
Argentina tiene 46 universidades incluidas en el ranking y sigue siendo el cuarto país con mayor representación, por detrás de Brasil, Colombia y México. En total, la clasificación reúne a 517 instituciones de 27 países de América Latina y el Caribe.
El ranking, que este año evaluó a 517 universidades de 27 países, mantuvo prácticamente igual el top 10. En el primer lugar, a la Pontificia Universidad Católica de Chile; en segundo y tercer lugar, las brasileñas Universidade de São Paulo (USP) y Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); cuarto, el Tecnológico de Monterrey (México), y quinta, la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
El ranking de universidades no argentinas
La UBA conservó el puesto 10, sin cambios respecto del año pasado, y es la universidad argentina mejor ubicada. La siguen la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se mantuvo en el puesto 21, y la Universidad Austral, también sin cambios, en el 25.
“El posicionamiento de la UBA entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica. Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, no docentes, científicos, y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, continúan trabajando por y para todas y todos los argentinos”, dijo su rector, Ricardo Gelpi.
Entre las principales mejoras aparece la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que avanzó del puesto 33 al 30 y logró ingresar entre las 30 mejores de la región. También subió la Universidad de San Andrés (UdeSA), del puesto 51 al 44, mientras que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) pasó del 102 al 94 y alcanzó su mejor posición histórica en esta clasificación.
En tanto, la Universidad Torcuato Di Tella cayó del puesto 48 al 65 (-17); la Universidad Nacional de Rosario bajó del 62 al 72 (-10); la Universidad Tecnológica Nacionalretrocedió del 115 al 136 (-21); el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) cayó del 97 al 117 (-20); la Universidad Nacional de Mar del Plata bajó del 110 al 129 (-19); y la Universidad de Belgrano tuvo una de las caídas más pronunciadas, al pasar de un puesto 134 a la banda 181-190.
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