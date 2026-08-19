Explotaron las redes: los mejores memes tras la viralización del concepto "farmear aura"

Cabe señalar que en TikTok y en la calle se han vuelto comunes los videos o encuentros donde jóvenes compiten cara a cara mediante poses, expresiones corporales y miradas para ver quién demuestra mayor presencia y "gana más aura" frente al público.

En resumen, "farmear aura" no es más que acumular carisma o "puntos de actitud" a través de acciones, gestos y reacciones, lo cual ha derivado en una ola de memes en redes sociales.

Los mejores memes tras la viralización del concepto "farmear aura"

El que inventó lo de farmear aura pic.twitter.com/Y4vGB2Cthv — Disco (@CaviarMarolio) August 14, 2026

Yo en el torneo de farmear aura pic.twitter.com/jHJ4OwL32z — JeanLibertario (@VLLCLibertario) August 16, 2026

*Me apunto en un torneo para farmear aura*



La rival que me toca en primera ronda: pic.twitter.com/hVv75HqNwQ — Lu (@UnaTalPadawan) August 17, 2026

*Voy a la batalla de farmear aura*



-El rival que me toca: pic.twitter.com/TXWJFTONde — Mero CARP (@francorxmero) August 15, 2026

*Me anoto en un torneo para farmear aura*



El rival que me toca en primera ronda: pic.twitter.com/NBVbGFK94m — CarlosArt (@CarlosArtR) August 16, 2026

me anoto el el torneo de farmear aura

la que me toca en la primera ronda: pic.twitter.com/RCyVB10cE3 — Spooky Coincidence (@spookynicks_) August 15, 2026

Vas a una batalla de farmear aura y este es tu rival pic.twitter.com/ZKGAkpNsBm — Reina Tiabeanie (@Princetiabeanie) August 16, 2026

*me anoto en el torneo de farmear aura*



mi rival en primera ronda: pic.twitter.com/hMyldDrkBq — trinche (@martindardik) August 15, 2026

Se reían de zoolanzer y ahora todos quieren estar en torneos de farmear aura como el

Un adelantado pic.twitter.com/JqnpuHW7RW — ElBuni (@therealbuni) August 14, 2026

Yo en el torneo de farmear aura pic.twitter.com/dwYUko1Klt — Fabipa (@fabipa90) August 15, 2026

Un canal de televisión no puede farmear aura.

El canal de televisión: pic.twitter.com/OLOgmACw1o — Atrápame pasado (@atrapamepasado) August 19, 2026