Explotaron las redes: los mejores memes tras la viralización del concepto "farmear aura"
La nueva tendencia que tiene capturados a jóvenes y adolescentes se trasladó a las redes sociales, con memes que causan risa y sensación. Mirá.
Luego de que modas como "los therians" pasaran al olvido, en las últimas semanas comenzó a viralizarse el concepto de "Farmear aura" (o aura farming), nacido en el lenguaje de las redes sociales, que significa hacer o decir algo para acumular carisma, presencia, estilo o "puntos de reputación" frente a los demás.
Lo cierto es que el término "farmear" (del inglés to farm) nació en el mundo de los videojuegos, dado que allí significa repetir una acción una y otra vez para recolectar recursos, experiencia o puntos. En tanto, "aura" proviene de la jerga juvenil, representando el magnetismo personal, la actitud, la seguridad o qué tan cool o respetable se ve una persona.
¿Cómo funciona el "marcador" de aura?
El chiste o la gracia de esta tendencia es tratar la vida cotidiana como si fuera un videojuego donde cada gesto modifica un marcador invisible de puntos. Por ejemplo, cuando alguien reacciona con total calma ante un problema, logra una hazaña difícil sin despeinarse, responde con genialidad e ingenio o demuestra habilidades de forma natural sin buscar llamar la atención de manera desesperada se dice que "gana aura" o, directamente, "+1000 de aura".
En tanto, si alguien protagoniza una situación vergonzosa, como tropezarse en público, o queda expuesto en un exagerado intento por impresionar, "pierde aura", o bien, se dice "-1000 de aura", sin ningún preámbulo.
"Farmear aura" vs. los adultos
Por supuesto, este lenguaje juvenil es ajeno a los más adultos, aunque muchas celebridades comienzan a sumarse a la tendencia actual, incluso bromeando sobre que, a determinada edad, uno ya no entiende los conceptos de los adolescentes o jóvenes universitarios.
Cabe señalar que en TikTok y en la calle se han vuelto comunes los videos o encuentros donde jóvenes compiten cara a cara mediante poses, expresiones corporales y miradas para ver quién demuestra mayor presencia y "gana más aura" frente al público.
En resumen, "farmear aura" no es más que acumular carisma o "puntos de actitud" a través de acciones, gestos y reacciones, lo cual ha derivado en una ola de memes en redes sociales.
Los mejores memes tras la viralización del concepto "farmear aura"
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