Video: se juntaron a "farmear aura" en una plaza de Mar del Plata y los atacaron a piedrazos
La batalla tuvo lugar en Plaza Mitre y, aunque fue exitosa durante gran parte del encuentro, terminó con incidentes; de dónde viene esta práctica.
Un grupo de jóvenes fue atacado a piedrazos y botellazos el pasado lunes durante la primera competencia para “farmear aura” que se realizó en la Plaza Mitre de Mar del Plata. Aunque el encuentro se desarrolló con éxito casi en su totalidad, sobre el final un conjunto de hombres interrumpieron el lugar lleno de niños y adolescentes y los agredieron.
Si bien el concepto busca premiar a quienes tienen más carisma o estilo a través de batallas en las que los participantes realizan poses y movimientos sin caer en violencia verbal o física, el encuentro terminó con agresiones entre bandos.
La cita fue este lunes feriado en el centro de la ciudad y contó con la presencia de niños, adolescentes y adultos. Se desarrolló en un ambiente tranquilo, con batallas entre los participantes que buscaban sumar su puntaje de “aura”.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en el que los agresores lanzan objetos contundentes hacia los jóvenes. En ellos, testigos describieron que los atacantes se reían mientras perpetraban la agresión. “Le dieron a uno”, expresó un niño en medio de la confusión.
Al ataque inicial de los adultos se sumaron alrededor de tres adolescentes, quienes también arrojaron piedras y otros elementos recogidos del suelo. Algunos de los presentes intentaron detener la violencia y pidieron a los agresores que cesaran los ataques. “Eh, loco, paren”, gritó un espectador, mientras otros alentaban la situación con risas y comentarios.
Qué significa “farmear aura”
“Farmear aura” es una expresión que se volvió frecuente en redes sociales y que también empezó a incorporarse al lenguaje cotidiano de los jóvenes.
Se utiliza para describir situaciones en las que una persona suma o pierde “aura”, un modo informal de medir su presencia, carisma o seguridad.
Para entender la frase hay que separar sus dos palabras. “Farmear” viene del inglés farm y del lenguaje de los videojuegos, donde se utiliza para describir la repetición de una actividad con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, dinero u otros elementos necesarios para avanzar.
“Aura”, en cambio, se utiliza en este contexto como una medida imaginaria de la presencia de una persona. Tener mucha aura puede asociarse con transmitir seguridad, personalidad, estilo o carisma. Perderla, en cambio, se relaciona con protagonizar una situación incómoda, cometer un error o quedar expuesto frente a los demás.
La viralización de este fenómeno se produjo a través de plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios empezaron a utilizar frases como “+1000 de aura” o “perdió aura” para comentar y calificar comportamientos. La lógica es sencilla: cada acción puede sumar o restar aura, casi como si la reputación funcionara como un marcador de videojuego. Una respuesta ingeniosa, una pose original o una actitud segura pueden convertirse en formas de “ganar aura”, mientras que situaciones embarazosas o intentos fallidos de destacarse suelen interpretarse como “pérdida de aura”.
El término puede utilizarse tanto de manera positiva como irónica. Una persona puede “ganar aura” después de resolver una situación con seguridad o tener una actitud que genere admiración. Pero también puede decirse que alguien está “farmeando aura” cuando parece hacer algo de manera deliberada para quedar bien, llamar la atención o proyectar una determinada imagen.
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