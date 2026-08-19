Video: se juntaron a "farmear aura" en una plaza de Mar del Plata y los atacaron a piedrazos

Qué significa “farmear aura”

“Farmear aura” es una expresión que se volvió frecuente en redes sociales y que también empezó a incorporarse al lenguaje cotidiano de los jóvenes.

Se utiliza para describir situaciones en las que una persona suma o pierde “aura”, un modo informal de medir su presencia, carisma o seguridad.

Para entender la frase hay que separar sus dos palabras. “Farmear” viene del inglés farm y del lenguaje de los videojuegos, donde se utiliza para describir la repetición de una actividad con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, dinero u otros elementos necesarios para avanzar.

“Aura”, en cambio, se utiliza en este contexto como una medida imaginaria de la presencia de una persona. Tener mucha aura puede asociarse con transmitir seguridad, personalidad, estilo o carisma. Perderla, en cambio, se relaciona con protagonizar una situación incómoda, cometer un error o quedar expuesto frente a los demás.

La viralización de este fenómeno se produjo a través de plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios empezaron a utilizar frases como “+1000 de aura” o “perdió aura” para comentar y calificar comportamientos. La lógica es sencilla: cada acción puede sumar o restar aura, casi como si la reputación funcionara como un marcador de videojuego. Una respuesta ingeniosa, una pose original o una actitud segura pueden convertirse en formas de “ganar aura”, mientras que situaciones embarazosas o intentos fallidos de destacarse suelen interpretarse como “pérdida de aura”.

El término puede utilizarse tanto de manera positiva como irónica. Una persona puede “ganar aura” después de resolver una situación con seguridad o tener una actitud que genere admiración. Pero también puede decirse que alguien está “farmeando aura” cuando parece hacer algo de manera deliberada para quedar bien, llamar la atención o proyectar una determinada imagen.