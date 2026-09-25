Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza por una falla en un motor
El vuelo se dirigía a Madrid y llevaba media hora en el aire cuando se produjo el incidente. Vecinos de la zona reportaron explosiones.
Un avión de Aerolíneas Argentinas que volaba hacia a Madrid tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco después del despegue tras sufrir una falla en uno de sus motores. Vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense reportaron que se escucharon varias explosiones.
El vuelo AR1132 había despegado a las 23.52 y presentó inconvenientes mientras sobrevolaba la zona de Ezeiza, por lo que los pilotos decidieron regresar al aeropuerto de origen.
Según la información proporcionada por el sitio especializado FlightRadar24, la aeronave, un Airbus A330-202, permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar a las 00.28.
Qué pasó con el avión de Aerolíneas Argentinas que regresó a Ezeiza
De acuerdo con lo detallado por fuentes de Aerolíneas Argentinas, el avión “regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis”.
“La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia”, agregaron. De todas formas, personal de Bomberos y del aeropuerto se hicieron presentes en la pista para atender a la emergencia en caso de que ocurriera algún incidente.
Vecinos de Ezeiza escucharon explosiones
En paralelo, vecinos de la zona de Ezeiza y Luis Guillón reportaron en redes sociales haber escuchado fuertes explosiones y estruendos.
“Se sintió re fuerte, temblaban los vidrios, no entendíamos nada”, comentó una usuaria.
Desde Monte Grande, Jagüel, Lanús y Burzaco otros usuarios también reportaron fuertes sonidos: “Tres explosiones se escucharon, hasta las ventanas crujieron”, publicó una vecina de la zona.
“Casi me pongo a llorar, pensé que caía” y “se escuchó como si fueran truenos”, fueron otros de los comentarios que escribieron algunas personas de la zona sur del conurbano bonaerense.
Al respecto, fuentes oficiales explicaron que durante el episodio se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo aerodinámico dentro del compresor del motor. Este fenómeno puede producir sonidos semejantes a detonaciones”.
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