Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza por una falla en un motor

Vecinos de Ezeiza escucharon explosiones

En paralelo, vecinos de la zona de Ezeiza y Luis Guillón reportaron en redes sociales haber escuchado fuertes explosiones y estruendos.

“Se sintió re fuerte, temblaban los vidrios, no entendíamos nada”, comentó una usuaria.

Desde Monte Grande, Jagüel, Lanús y Burzaco otros usuarios también reportaron fuertes sonidos: “Tres explosiones se escucharon, hasta las ventanas crujieron”, publicó una vecina de la zona.

“Casi me pongo a llorar, pensé que caía” y “se escuchó como si fueran truenos”, fueron otros de los comentarios que escribieron algunas personas de la zona sur del conurbano bonaerense.

Al respecto, fuentes oficiales explicaron que durante el episodio se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo aerodinámico dentro del compresor del motor. Este fenómeno puede producir sonidos semejantes a detonaciones”.