Video: así sintieron los vecinos las explosiones del motor del avión que aterrizó de emergencia en Ezeiza
El Airbus A330 voló a baja altura sobre algunas zonas cercanas al aeropuerto; el vuelo AR1132 iba rumbo a Madrid cuando presentó una falla técnica.
El jueves 24 a las 23:57 fuertes estruendos se escucharon en distintos puntos de la zona sur del conurbano y sorprendieron a los vecinos, que en algunos casos salieron a mirar qué ocurría y registraron el momento con sus celulares. Las imágenes muestran que algunos se dieron un susto y salieron corriendo sin entender qué estaba pasando.
En uno de los videos, que toma un esquina donde funciona un quiosco, se puede observar la reacción de los vecinos ante los fuertes ruidos en el cielo, mientras intentaban determinar de dónde provenían e incluso corrían sin rumbo para refugiarse. El episodio generó desconcierto y rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales.
Los sonidos estaban relacionados con el vuelo 1132 de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid, España, que el viernes tuvo que dar la vuelta y aterrizar a poco de despegar por una falla técnica causó el susto de los vecinos que viven en Ezeiza y localidades aledañas por el ruido que emitía la aeronave mientras se aproximaba a la pista del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
Según la información proporcionada por el sitio especializado FlightRadar24, la aeronave, un Airbus A330-202, permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar a las 00.28.
Luego del incidente, el vuelo AR1132 fue reprogramado y Aerolíneas Argentinas dispuso otra aeronave para continuar el viaje hacia Madrid. El nuevo avión, un Airbus A330-243, despegó desde Ezeiza alrededor de las 4:30 de la madrugada, con destino a España.
Respecto a la explosión que se escuchó, Aerolíneas Argentinas marcó que se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración momentánea del flujo de aire dentro del compresor del motor”.
La falla del motor ocurre cuando el compresor del motor necesita recibir y conducir el aire de manera estable. Cuando esa circulación se altera, las aspas dejan de trabajar en las condiciones aerodinámicas previstas y el sistema pierde capacidad para mantener el flujo en la dirección adecuada. Allí comienza el stall y se escuchan estas “explosiones” desde afuera.
Los pasajeros fueron trasladados de avión y el vuelo AR1132 despegó a las 4.30 rumbo a Madrid.
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