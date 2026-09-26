Video: así sintieron los vecinos las explosiones del motor del avión que aterrizó de emergencia en Ezeiza

Respecto a la explosión que se escuchó, Aerolíneas Argentinas marcó que se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración momentánea del flujo de aire dentro del compresor del motor”.

La falla del motor ocurre cuando el compresor del motor necesita recibir y conducir el aire de manera estable. Cuando esa circulación se altera, las aspas dejan de trabajar en las condiciones aerodinámicas previstas y el sistema pierde capacidad para mantener el flujo en la dirección adecuada. Allí comienza el stall y se escuchan estas “explosiones” desde afuera.

Los pasajeros fueron trasladados de avión y el vuelo AR1132 despegó a las 4.30 rumbo a Madrid.