Crisis en la industria del calzado: empresarios convocan a una jornada solidaria en Plaza de Mayo
Este martes, desde las 14, se realizará un "zapatazo solidario" como antesala de una movilización nacional contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
Se realizará un "zapatazo solidario" en defensa de la industria nacional en Plaza de Mayo, una protesta que incluirá la entrega gratuita de calzado a quienes lo necesiten y buscará visibilizar la crisis que atraviesa el sector productivo.
La iniciativa fue impulsada por Lito Albano, empresario y propietario de la marca Luna Chiara, quien convocó para este martes 27 de octubre, a partir de las 14, a participar de esta jornada solidaria y explicó que la actividad forma parte de un plan de lucha frente a la caída de la producción y el deterioro de la actividad industrial y comercial.
La convocatoria tendrá una segunda instancia con una conferencia de prensa junto a la Cámara de la Industria del Calzado y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), en la que se anunciará la fecha de una movilización nacional que, según adelantó el empresario, se realizará entre el 17 y el 19 de noviembre.
Un plan de lucha frente a las políticas de Javier Milei
Albano sostuvo que la protesta busca generar respuestas ante las dificultades que enfrentan las fábricas y los comercios, y cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional por sus consecuencias sobre la producción y el empleo.
"Tratando de ver si podemos torcer un poquitito este plan económico asesino que nos está matando a todos, a toda la industria, a todo el comercio", afirmó el empresario, quien pidió difusión para la convocatoria y aseguró que el sector lleva meses movilizándose para visibilizar sus reclamos.
Y agregó: "Hace dos meses salimos a la calle y no nos queda otra que lucharla en la calle porque en nuestras fábricas ya no hay nada para hacer".
Lito Albano también cuestionó al Gobierno por el rumbo económico y sostuvo que sus políticas ponen en riesgo la continuidad de la industria argentina y la actividad comercial.
En declaraciones anteriores, había señalado que su fábrica trabajaba por debajo de su capacidad productiva y que la reducción de la actividad había obligado a disminuir la cantidad de empleados y cerrar locales.
La protesta se realizará en un contexto de graves dificultades para el sector del calzado, marcado por la caída de las ventas, los costos de producción y la competencia de los productos importados. Los fabricantes advierten que la combinación de estos factores compromete la continuidad de numerosas empresas y afecta las fuentes de trabajo.
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