Crisis en la industria del calzado: empresarios convocan a una jornada solidaria en Plaza de Mayo

Y agregó: "Hace dos meses salimos a la calle y no nos queda otra que lucharla en la calle porque en nuestras fábricas ya no hay nada para hacer".

Lito Albano también cuestionó al Gobierno por el rumbo económico y sostuvo que sus políticas ponen en riesgo la continuidad de la industria argentina y la actividad comercial.

En declaraciones anteriores, había señalado que su fábrica trabajaba por debajo de su capacidad productiva y que la reducción de la actividad había obligado a disminuir la cantidad de empleados y cerrar locales.

La protesta se realizará en un contexto de graves dificultades para el sector del calzado, marcado por la caída de las ventas, los costos de producción y la competencia de los productos importados. Los fabricantes advierten que la combinación de estos factores compromete la continuidad de numerosas empresas y afecta las fuentes de trabajo.