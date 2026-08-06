La declaración completa de Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano: "Mi mente no estaba ahí"

"Nunca tuve un brote psicótico. A mí me pareció raro que yo en ese momento sentí que me persiguen cosas, como que alucinaba, mi mente no estaba ahí, estaba en otro lado, yo quería huir. Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle, me fui de la casa por el ascensor, y corrí; mi recuerdo es correr, sentía que me perseguía, y no sabía ni quién era".