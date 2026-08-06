La declaración completa de Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano: "Mi mente no estaba ahí"
Ya recuperada del reciente episodio alucinógeno, la novia de Facundo Moyano declaró ante la Justicia y defendió a su pareja, alegando que "no hubo violencia".
Tras la polémica en la que se vio envuelta junto a Facundo Moyano, la joven modelo Candela Arizaga se recuperó de su brote psicótico y declaró ante la Justicia al respecto de la noche donde se la vio corriendo por Av. del Libertador, semidesnuda y desorientada.
Este jueves, la modelo de 23 años prestó declaración en la Unidad de Flagrancia Norte, situada en el barrio de Saavedra, donde solicitó reunirse con el dirigente sindical tras el episodio. La indagatoria estuvo a cargo de la Dra. Florencia Nocerez, quien encabeza de forma interina la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3, especializada en Violencia de Género. Cabe señalar que Arizaga se presentó en la sede judicial junto a su abogado defensor, Roberto Herrera.
Tras ello, la Agencia Noticias Argentinas difundió la declaración completa de Candela Arizaga, mientras Moyano sigue siendo investigado.
La declaración completa de Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano
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Sobre su relación con Facundo Moyano:
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"Pasamos por muchas etapas, fuimos amigos, yo estuve en pareja con otra persona y lo dejé de ver, pero estoy de novia con él desde enero de 2026, hacemos muchas cosas juntos, viajes, pero no convivimos, cada uno tiene su departamento, y nos vemos seguido".
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Sobre el acceso al departamento de Avenida Del Libertador:
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Aclaró que "solo ingresa cuando entra con él (Moyano), que tuvo llaves en un momento, pero ahora no".
"Al departamento se accede con huella (para salir no), no con llave".
Sobre la secuencia previa a los hechos y el consumo de sustancias:
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"Ese finde estuvimos juntos, comimos con su familia, al otro día fuimos a la cancha (de River), el domingo, volvimos de la cancha al departamento de él y vimos una película, y como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína. Al otro día iba a ir la empleada Miriam y le avisé que no vaya, porque como habíamos trasnochado, le avisé por WhatsApp".
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"Yo venía con cambios en estado de ánimo y no fue una buena mezcla y tuve un brote psicótico".
Sobre sus recuerdos y la crisis sufrida:
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"Nunca tuve un brote psicótico. A mí me pareció raro que yo en ese momento sentí que me persiguen cosas, como que alucinaba, mi mente no estaba ahí, estaba en otro lado, yo quería huir. Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle, me fui de la casa por el ascensor, y corrí; mi recuerdo es correr, sentía que me perseguía, y no sabía ni quién era".
Sobre la interacción con la policía y el colectivero:
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"Yo le pregunte a la policía si Facundo me estaba corriendo, si era real o una imaginación; en mi mente el colectivo estaba andando, después de me dijeron que estaba parado, y no me acuerdo qué le dije, creo que le pedí ayuda, eso me contaron, me acuerdo poco y nada, supongo que el colectivero llamó al 911 porque ahí vino la policía. Cuando llegó al policía me llevaron en ambulancia directo al Hospital”.
Sobre la adquisición de las sustancias:
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Sostuvo que "es muy fácil conseguir" estupefacientes.
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